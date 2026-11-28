Un pedido gremial exigió frenar la desregulación sobre la gestión de estos productos. Además, denunciaron que se deja sin fiscalizar insumos sensibles para la práctica médica.

La regulación vigente reservaba de manera exclusiva a los profesionales farmacéuticos la conducción técnica de las empresas de productos médicos.

Trabajadores de la salud del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) presentó una acción de amparo ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal para frenar la desregulación sobre la gestión y control de productos biomédicos. Desde el gremio advirtieron que la medida deja sin fiscalización exclusiva insumos sensibles como jeringas, agujas y materiales de sutura .

La causa judicial, que quedó radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.° 6 , a cargo del juez Enrique Lavié Pico , lleva las firmas de los dirigentes sindicales Marcelo Peretta y Mariana Funes , con el patrocinio del abogado Federico Patricio Rosas .

En su presentación, la entidad solicitó con urgencia el dictado de una medida cautelar interina para suspender de forma inmediata la entrada en vigencia de la disposición oficial del Gobierno, prevista para este sábado 28 de noviembre.

El conflicto se originó a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 1742/2026 , con firma del ministro de Salud Mario Lugones , que modificó el artículo 8° de la histórica Resolución 255/1994 para desregular la dirección técnica de los establecimientos del sector .

Hasta la sanción de la nueva norma, la regulación vigente reservaba de manera exclusiva a los profesionales con título de farmacéutico la conducción técnica de las empresas dedicadas a la producción, importación y comercialización mayorista o minorista de productos médicos .

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Desde el Ministerio de Salud fundamentaron la decisión en criterios de simplificación administrativa y actualización tecnológica, tras argumentar que la idoneidad del director técnico debe ser evaluada por la incumbencia del título universitario y la capacitación específica, sin sostener reservas exclusivas a favor de una sola profesión.

Por su parte, el gremio sostuvo en el escrito judicial que la medida resulta abrupta e insuficientemente justificada, al tiempo que advirtió sobre la vulneración del derecho a la salud pública debido a que insumos como guías de suero, transfusión e hilos quirúrgicos requieren una trazabilidad y vigilancia estricta que no puede equipararse a bienes de consumo generales.

En el plano laboral, SAFYB cuestionó el artículo 3° de la norma, que autoriza a las firmas ya habilitadas a tramitar el reemplazo de sus directores técnicos, al considerar que abre la puerta a la precarización, la sustitución de profesionales y la pérdida de puestos de trabajo.

Finalmente, el amparo solicitó a la Justicia que declare la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta de la resolución, bajo la premisa de que los procesos de modernización y actualización tecnológica deben orientarse a ampliar oportunidades de empleo y no a la eliminación de incumbencias profesionales consolidadas.

Nueva protesta en el Hospital Garrahan: denuncian despidos y suspensiones contra trabajadores

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a una nueva protesta en el Hospital Garrahan para rechazar los pedidos de cesantía y las suspensiones contra trabajadores que participaron de las medidas de fuerza realizadas durante el año pasado en reclamo de mejoras salariales y en defensa del centro de salud pediátrico.

La organización sindical anunció mediante un comunicado que los delegados realizarán un acto y una conferencia de prensa a partir de las 12 en la puerta del establecimiento. El gremio denunció nueve pedidos de despido contra trabajadores con tutela gremial y 28 suspensiones.

Las sanciones surgieron de un sumario administrativo iniciado hace un año y fueron dispuestas por el ministro de Salud, Mario Lugones, y el interventor del hospital, Mariano Pirozzo.