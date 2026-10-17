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17 de octubre 2026 - 09:27

Mínima de 8 grados y nubes en el AMBA: cómo seguirá el clima en el resto del país

El SMN alertó por días grises. Además, se esperan lluvias y tormentas en cinco provincias.

La máxima llegará a 15 grados este sábado en el AMBA.

La máxima llegará a 15 grados este sábado en el AMBA.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) amanece con una mínima de 8 grados para este sábado, en medio de un cielo nublado y gris. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por lluvias y tormentas para cinco provincias.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA

El SMN advirtió para este sábado marcas entre los 8 y 15 grados, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias. El domingo, que se celebrará el Día de la Madre, la máxima llegará a los 16 grados mientras la mínima a los 7.

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La próxima semana seguirá marcada por la nubosidad mientras las marcas oscilarán entre máximas de 17 a 22 grados y mínimas que llegarán hasta los 10.

Alerta amarilla por lluvias y tormentas: las provincias afectadas

El organismo indicó alerta por lluvias para el noroeste de Córdoba, con lluvias persistentes de intensidad moderada o localmente fuerte, junto a una acumulación entre 20 y 40 mm.

Por otro lado, se esperan tormentas en Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, El área será afectada por lluvias abundantes en cortos períodos, y además, por ocasional granizo. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, que pueden ser superados localmente.

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