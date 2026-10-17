Mínima de 8 grados y nubes en el AMBA: cómo seguirá el clima en el resto del país + Agregar ámbito en









El SMN alertó por días grises. Además, se esperan lluvias y tormentas en cinco provincias.

La máxima llegará a 15 grados este sábado en el AMBA.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) amanece con una mínima de 8 grados para este sábado, en medio de un cielo nublado y gris. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por lluvias y tormentas para cinco provincias.

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Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El SMN advirtió para este sábado marcas entre los 8 y 15 grados, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias. El domingo, que se celebrará el Día de la Madre, la máxima llegará a los 16 grados mientras la mínima a los 7.





La próxima semana seguirá marcada por la nubosidad mientras las marcas oscilarán entre máximas de 17 a 22 grados y mínimas que llegarán hasta los 10.

#PronosticodelTiempo

El frío se instala en el país durante el fin de semana y volvemos a los abrigos.



Más info https://t.co/xQ6bZuqH6W pic.twitter.com/85flBssXBQ — Meteored Argentina (@MeteoredAR) October 17, 2026 Alerta amarilla por lluvias y tormentas: las provincias afectadas El organismo indicó alerta por lluvias para el noroeste de Córdoba, con lluvias persistentes de intensidad moderada o localmente fuerte, junto a una acumulación entre 20 y 40 mm.





Por otro lado, se esperan tormentas en Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, El área será afectada por lluvias abundantes en cortos períodos, y además, por ocasional granizo. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, que pueden ser superados localmente.