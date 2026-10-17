El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) amanece con una mínima de 8 grados para este sábado, en medio de un cielo nublado y gris. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por lluvias y tormentas para cinco provincias.
17 de octubre 2026 - 09:27
Mínima de 8 grados y nubes en el AMBA: cómo seguirá el clima en el resto del país
El SMN alertó por días grises. Además, se esperan lluvias y tormentas en cinco provincias.
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Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
El SMN advirtió para este sábado marcas entre los 8 y 15 grados, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias. El domingo, que se celebrará el Día de la Madre, la máxima llegará a los 16 grados mientras la mínima a los 7.
Alerta amarilla por lluvias y tormentas: las provincias afectadas
El organismo indicó alerta por lluvias para el noroeste de Córdoba, con lluvias persistentes de intensidad moderada o localmente fuerte, junto a una acumulación entre 20 y 40 mm.