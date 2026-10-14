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El Servicio Meteorológico Nacional anticipa varios días de inestabilidad en el AMBA, con lluvias, ráfagas de viento y temperaturas frescas. El tiempo mejorará durante el fin de semana.

Lluvias en Buenos Aires: hasta cuándo seguirán las tormentas.

Las lluvias continuarán en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense durante las próximas jornadas, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las precipitaciones se extenderán de manera intermitente durante este miércoles y jueves, mientras que el viernes comenzaría a mejorar el panorama.

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El jueves 15 será una de las jornadas con mayor probabilidad de lluvias, especialmente durante la tarde y la noche. Además, se esperan temperaturas frescas y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h.

Hasta cuándo seguirán las lluvias en el AMBA De acuerdo con las previsiones del SMN, las precipitaciones comenzarían a perder intensidad el viernes 16 de octubre y dejarían de afectar al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante el sábado 17.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa varios días de inestabilidad en el AMBA, con lluvias, ráfagas de viento y temperaturas frescas. El tiempo mejorará durante el fin de semana. De esta manera, el fin de semana llegaría con mejores condiciones meteorológicas y sin lluvias previstas para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Sin embargo, las temperaturas se mantendrían bajas, con mínimas que descenderían hasta los 9 grados.

El pronóstico del tiempo en Buenos Aires para el resto de la semana El jueves 15 de octubre estará marcado por la inestabilidad, con una temperatura mínima de 13° y una máxima de 19°. Durante la mañana, la probabilidad de precipitaciones será baja, de entre el 0% y el 10%, pero aumentará al 40%-70% por la tarde y la noche. Además, se esperan ráfagas de viento de entre 42 y 50 km/h durante la segunda mitad del día.

Para el viernes 16, el SMN anticipa temperaturas de entre 12° y 18°, con lluvias que podrían continuar durante la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40% y disminuirá al 0%-10% durante la noche. También podrían registrarse ráfagas de hasta 50 km/h por la tarde. En cambio, el sábado 17 mejorarán las condiciones meteorológicas en el AMBA. Se espera una mínima de 10° y una máxima de 16°, sin precipitaciones previstas y con vientos de entre 13 y 22 km/h. Por último, el domingo 18 continuará el tiempo estable, con una mínima de 9° y una máxima de 16°. No se esperan lluvias durante la jornada y los vientos se mantendrán entre 13 y 22 km/h.

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