Las lluvias continuarán en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense durante las próximas jornadas, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las precipitaciones se extenderán de manera intermitente durante este miércoles y jueves, mientras que el viernes comenzaría a mejorar el panorama.
Lluvias en Buenos Aires: hasta cuándo seguirán las tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa varios días de inestabilidad en el AMBA, con lluvias, ráfagas de viento y temperaturas frescas. El tiempo mejorará durante el fin de semana.
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El jueves 15 será una de las jornadas con mayor probabilidad de lluvias, especialmente durante la tarde y la noche. Además, se esperan temperaturas frescas y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h.
Hasta cuándo seguirán las lluvias en el AMBA
De acuerdo con las previsiones del SMN, las precipitaciones comenzarían a perder intensidad el viernes 16 de octubre y dejarían de afectar al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante el sábado 17.
De esta manera, el fin de semana llegaría con mejores condiciones meteorológicas y sin lluvias previstas para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Sin embargo, las temperaturas se mantendrían bajas, con mínimas que descenderían hasta los 9 grados.
El pronóstico del tiempo en Buenos Aires para el resto de la semana
El jueves 15 de octubre estará marcado por la inestabilidad, con una temperatura mínima de 13° y una máxima de 19°. Durante la mañana, la probabilidad de precipitaciones será baja, de entre el 0% y el 10%, pero aumentará al 40%-70% por la tarde y la noche. Además, se esperan ráfagas de viento de entre 42 y 50 km/h durante la segunda mitad del día.
Para el viernes 16, el SMN anticipa temperaturas de entre 12° y 18°, con lluvias que podrían continuar durante la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40% y disminuirá al 0%-10% durante la noche. También podrían registrarse ráfagas de hasta 50 km/h por la tarde.
En cambio, el sábado 17 mejorarán las condiciones meteorológicas en el AMBA. Se espera una mínima de 10° y una máxima de 16°, sin precipitaciones previstas y con vientos de entre 13 y 22 km/h.
Por último, el domingo 18 continuará el tiempo estable, con una mínima de 9° y una máxima de 16°. No se esperan lluvias durante la jornada y los vientos se mantendrán entre 13 y 22 km/h.
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