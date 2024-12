Navidad: qué es y cómo se ve un ángel bíblicamente exacto para decorar el árbol

Una encuesta de realizada el año pasado por el Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC dio a conocer que siete de cada 10 adultos en Estados Unidos creen en los ángeles. Sin embargo, no hay consenso respecto a su aspecto.

Las representaciones tradicionales de ángeles en el arte occidental reflejan a los ángeles en una faceta humana con alas, generalmente blancos y a menudo rubios o muy claros de piel. Pero también hay diversas interpretaciones de los “ángeles bíblicamente exactos” imaginados no solo en adornos para árboles sino también en dibujos, tatuajes e incluso tutoriales de maquillaje.

Esther Hamori, profesora de Biblia Hebrea en el Seminario Teológico Unión, distingue entre ángeles y otras “especies sobrenaturales” en la Biblia como serafines y querubines, pero dijo que le encanta la tendencia de ángeles bíblicamente exactos, incluso aunque se confundan.

“Muestra que la gente está pensando en formas en que la Biblia contiene cosas mucho más extrañas de lo que a menudo se enseña”, escribió en un correo electrónico a la agencia Associated Press (AP) la autora de “God’s Monsters: Vengeful Spirits, Deadly Angels, Hybrid Creatures, and Divine Hitmen of the Bible” (Los monstruos de Dios: espíritus vengativos, ángeles mortales, criaturas híbridas y sicarios divinos de la Biblia).

Una de las representaciones favoritas de Austin-Young de la anunciación es de Henry Ossawa Tanner. Concibe a Gabriel como un vago haz de luz humanoide. “Te hace replantearte, ¿cómo será ser abordado por un ángel?”, dijo y agregó: “Si es alguien que no conoces, o si es una criatura extraña, o si es simplemente esta especie de manifestación del mensaje de Dios para ti... Podría ser cualquier cosa”.