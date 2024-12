Navidad trágica en La Matanza: incidentes en la casa del policía retirado que asesinó a un vecino

Pasado el mediodía de este jueves, la hermana de la esposa del policía retirado fue hasta su casa para visitarla , pero no pudo ingresar, su hermana no le abría la puerta. En tanto, un grupo de vecinos se congregaban para repudiar el hecho y "pedir justicia" por Sergio, la víctima asesinada en la madrugada del 25 de diciembre.

"¿Al viejo le importó algo? A mí me va a importar tres huevos", dijo el amigo de la víctima ante la consulta de una periodista sobre si la forma de repudiar el crimen era la adecuada.

Habló la esposa del policía retirado

Liliana, la esposa del policía retirado que asesinó a un vecino en Lomas del Mirador durante la navidad pasada, defendió este jueves a su marido. "Él no tenía conflictos con los del barrio, todo lo contrario", aseguró la mujer mayor, quien aseguró que "era más bueno que el pan". Su marido se encuentra detenido.

El hecho sucedió en la madrugada del 25 de diciembre cuando muchas personas continuaban con los festejos de Navidad. Allí, Rafael Horacio Moreno, de 74 años, comenzó a pelear con Sergio David Díaz, de 40, por la música alta.

"Mi marido vino hecho bolsa después de lo que pasó, si él es más bueno que el pan, disparó porque no tenía opción, no salió dispuesto a matar", explicó la señora llamada Liliana, entrevistada por el canal de noticias TN.

jubilado-asesino.png Rafael Moreno, el policía retirado que asesinó a su vecino en una discusión.

Consultada por lo ocurrido, afirmó que no recordaba nada. "Yo no escuché música. No lo vi salir con el arma, aunque sabía que tenía", dijo Liliana y agregó: "Él no tenía conflictos con los del barrio, todo lo contrario".