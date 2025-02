La salud del papa Francisco: qué dice el último parte medico

Papa Francisco y Meloni.jpg RAE

El médico del Papa, Sergio Alfieri, sostuvo que "si le preguntas a él si está fuera de peligro la respuesta es no, si después nos preguntas si su vida está en peligro la respuesta es no". Luego agregó que Bergoglio “no está postrado en cama”, come regularmente y “con apetito” todos los días, trabaja y no ha perdido el sentido del humor.

A pesar del buen estado anímico, fuentes del Vaticano habían asegurado anteriormente que Francisco está destinado a permanecer internado varios días más, "al menos toda la próxima semana".

El Ángelus, sólo en texto

Para mañana domingo, la oficina de prensa informa que, tal como el anterior, se difundirá el texto de las palabras del Papa para el Ángelus del mediodía. De esta manera, será una nueva semana en la que Francisco no comparecerá ni siquiera a través de una videoconferencia desde su habitación en el hospital.