Ni bono ni pago extraordinario: la verdad sobre la Reparación Histórica en el aguinaldo de ANSES

El concepto “Aguinaldo Reparación Histórica” puede aparecer en los recibos de diciembre de ciertos jubilados. Qué significa, cómo se calcula y por qué no es un bono navideño.

El “Aguinaldo Reparación Histórica” de ANSES corresponde al proporcional del SAC asociado con haberes reajustados por la Ley 27.260. No es un bono navideño ni un pago adicional para todos los jubilados.

Con la llegada de diciembre, los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) cobrarán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) .

En ese contexto, algunos beneficiarios pueden encontrar en sus recibos un concepto denominado “Aguinaldo Reparación Histórica” , que suele generar dudas sobre la posibilidad de recibir un pago adicional de fin de año.

Sin embargo, este ítem no representa un bono extraordinario ni un beneficio nuevo para todos los adultos mayores. Se trata de la parte proporcional del aguinaldo vinculada con el haber reajustado a través del Programa de Reparación Histórica, creado por la Ley 27.260 . Por eso, únicamente corresponde a quienes perciben una prestación alcanzada por ese régimen .

El Programa Nacional de Reparación Histórica fue creado en 2016 con el objetivo de actualizar determinados haberes jubilatorios y pensionarios . La iniciativa contempló acuerdos entre el Estado y beneficiarios que cumplían las condiciones previstas, incluidos casos vinculados con reclamos por reajustes previsionales.

Como resultado de esos acuerdos, algunos titulares comenzaron a percibir un haber recalculado. El importe reconocido pasó a formar parte de la prestación y, por lo tanto, también puede incidir en el cálculo del aguinaldo. La denominación específica que aparece en el recibo permite identificar el proporcional correspondiente a ese componente.

La diferencia fundamental es que no se trata de un bono navideño ni de un pago extraordinario generalizado. El aguinaldo de diciembre corresponde a los jubilados y pensionados que tienen derecho al SAC, mientras que el concepto asociado con la Reparación Histórica alcanza solamente a quienes cobran un haber reajustado por ese programa. No todos los beneficiarios de ANSES lo reciben.

La razón técnica por la que este concepto suma al cálculo del SAC

El Sueldo Anual Complementario se paga en dos cuotas, una en junio y otra en diciembre. Para los jubilados y pensionados, el cálculo se vincula con el haber previsional que corresponde considerar en el semestre. Cuando la prestación incluye un componente reconocido mediante la Reparación Histórica, ese importe puede integrar la base sobre la que se determina el proporcional del aguinaldo.

Por eso, en algunos recibos el sistema de liquidación discrimina el SAC correspondiente al haber previsional y el proporcional relacionado con la Reparación Histórica. Aunque aparezcan como conceptos separados, ambos forman parte de la liquidación del aguinaldo de quienes están alcanzados por el programa.

En consecuencia, que figure una línea específica en el recibo no significa que ANSES haya otorgado un nuevo beneficio. Es una forma de mostrar cómo se compone el pago según el haber que percibe cada persona. El monto final depende de la prestación individual y de los importes computables durante el período correspondiente.

Bono vs. Reparación Histórica: ¿qué cobra realmente cada jubilado en diciembre?

En diciembre, los jubilados y pensionados que tienen derecho al beneficio reciben la segunda cuota del aguinaldo habitual. El monto depende del cálculo que corresponda a su haber durante el semestre. Quienes perciben una prestación reajustada por Reparación Histórica pueden ver discriminado el proporcional asociado con ese componente, pero eso no implica cobrar un aguinaldo adicional completo.

Los bonos extraordinarios, en cambio, son refuerzos que el Gobierno puede establecer mediante disposiciones específicas. Sus condiciones, montos y beneficiarios dependen de las medidas vigentes y no deben confundirse con los componentes remunerativos del haber ni con el cálculo del SAC. La existencia del concepto Reparación Histórica, por sí sola, no confirma el pago de un bono extra en diciembre.

Para comprobar qué importes corresponden en cada caso, los titulares pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Luego deben acceder a la sección “Jubilaciones y pensiones” y consultar el recibo de haberes del período correspondiente. Allí podrán revisar los conceptos liquidados y verificar si aparece el proporcional de Reparación Histórica.