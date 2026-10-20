"No va a dar cero": frenaron a un camionero con 2,65 de alcohol en sangre en la Panamericana

El conductor había iniciado su recorrido en Corrientes y se dirigía hacia Buenos Aires. Fue detectado durante un operativo de la ANSV y podría recibir una multa millonaria y la suspensión de su licencia.

Un camionero fue demorado en Panamericana por tener 2,65 de alcohol en sangre

Un control de tránsito sobre la Autopista Panamericana terminó con un camionero sancionado después de que un test de alcoholemia arrojara un resultado de 2,65 gramos de alcohol por litro de sangre , una cifra especialmente preocupante por tratarse de un conductor profesional al mando de un vehículo pesado.

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El episodio ocurrió durante un operativo de fiscalización realizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) . El hombre, de 40 años , había comenzado su viaje en Corrientes y se encontraba circulando hacia Buenos Aires cuando fue interceptado por los agentes.

Mientras esperaba conocer el resultado del alcoholímetro, el propio conductor anticipó lo que ocurriría con una frase que llamó la atención de los inspectores: “No va a dar cero” .

La prueba confirmó que circulaba con una alcoholemia de 2,65 g/l , por lo que las autoridades le impidieron continuar conduciendo .

Como consecuencia de la infracción, el camionero se expone a una multa superior a los $2 millones y una suspensión de su licencia de conducir de hasta 18 meses .

Casi 100 conductores profesionales sancionados

El caso fue detectado en el marco de un procedimiento de mayor alcance, durante el cual la ANSV controló a 780 conductores de vehículos pesados que circulaban por la Panamericana.

Los operativos estuvieron dirigidos principalmente a camioneros y choferes de colectivos de transporte de pasajeros, con el objetivo de verificar la documentación obligatoria, la ausencia de alcohol en sangre y el cumplimiento de las normas de circulación.

Como resultado, 94 conductores profesionales fueron sancionados por diferentes irregularidades.

Entre las infracciones detectadas se encontraron patentes adulteradas, circulación fuera del carril correspondiente, utilización del teléfono celular mientras conducían y falta de uso del cinturón de seguridad.

Desde la ANSV remarcaron la importancia de mantener estos controles sobre el transporte pesado, debido a las consecuencias que pueden provocar las conductas de riesgo en rutas y autopistas.

La fiscalización busca prevenir siniestros viales graves y retirar de circulación a quienes incumplen las condiciones básicas de seguridad, especialmente cuando se trata de vehículos de gran porte que comparten las vías con miles de automovilistas.