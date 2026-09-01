Insólito momento en la Panamericana: un conductor dio positivo récord de alcoholemia y saturó la escala del test + Agregar ámbito en









Un operativo de la ANSV en el peaje Tigre detectó a un automovilista cuya graduación alcohólica superó los 3 gramos por litro de sangre, el valor máximo que mide el dispositivo digital.

Un conductor saturó la escala del test de alcoholemia

Durante un procedimiento preventivo llevado a cabo en el norte del Gran Buenos Aires, agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) interceptaron a un automovilista que protagonizó un hecho fuera de todo parámetro habitual. El sujeto, que circulaba a bordo de un Toyota Etios con destino a Carapachay, fue detenido en un puesto de control ubicado a la altura del kilómetro 34,8 de la autopista Panamericana, cerca de la estación de cobro de Tigre.

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Pese a asegurar inicialmente ante los inspectores que se encontraba en condiciones aptas para transitar, el resultado de la prueba técnica arrojó una cifra crítica: el alcoholímetro marcó de forma instantánea el tope máximo de su sistema (3 g/l de alcohol en sangre), dejando la pantalla parpadeando sin poder precisar el exceso real sobre la graduación tolerable.

Cero tolerancia y sanciones administrativas Los especialistas en materia de tránsito advierten que superar semejantes niveles metabólicos implica la pérdida absoluta de la coordinación psicomotriz, los reflejos y la percepción del entorno, riesgo que se incrementa severamente en vías rápidas.

Ante el incumplimiento de la Ley de Alcohol Cero vigente en la provincia de Buenos Aires, el personal actuante aplicó el protocolo correspondiente:

Secuestro preventivo: El coche fue remolcado hacia el depósito del municipio local.

Retención de documentación: Se le incautó la licencia de conducir de forma inmediata.

Instancia judicial: El infractor quedó supeditado a las resoluciones del Juzgado de Faltas provincial, donde se le aplicarán multas severas e inhabilitación temporal. El caso formó parte de un procedimiento de saturación vial en el que se inspeccionaron más de 3.600 vehículos en accesos neurálgicos, registrando un saldo total de 85 conductores que dieron positivo en los controles de alcoholemia.