Novedades en PAMI: conocé las credenciales que dejaron de funcionar

Antes de asistir a una consulta o una farmacia, conviene comprobar que el documento esté entre las versiones habilitadas.

La credencial provisoria debe incluir un código QR para ser aceptada. Quienes no tengan celular pueden recurrir a las alternativas impresas.

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) aclaró cuáles son las credenciales que sus afiliados pueden presentar para atenderse con profesionales, retirar medicamentos y realizar trámites. El esquema vigente contempla cuatro formatos, pero no todos los documentos antiguos siguen siendo aceptados.

La principal advertencia alcanza a quienes conservan una credencial provisoria impresa sin código QR o una versión anterior que quedó fuera del sistema. En esos casos, es necesario generar una nueva para evitar inconvenientes al validar prestaciones o hacer gestiones en farmacias y agencias.

PAMI distingue entre los formatos habilitados y las versiones anteriores que dejaron de funcionar . La credencial provisoria que no tiene código QR y a no es válida, por lo que quienes todavía la usan deben descargar una nueva o elegir otra de las opciones disponibles.

También quedaron fuera de vigencia las credenciales antiguas que no forman parte de los cuatro formatos reconocidos actualmente. Por eso, tener una tarjeta impresa no garantiza por sí solo que se pueda usar. Hay que comprobar qué versión conserva el afiliado.

La credencial plástica tradicional es una excepción importante. Aunque PAMI dejó de distribuirla, quienes todavía la tienen pueden seguir presentándola para sus gestiones. No es necesario reemplazarla únicamente por ser física o por no tener formato digital.

Los cuatro formatos vigentes

PAMI reconoce cuatro alternativas para acreditar la afiliación. Todas permiten acceder a las prestaciones de la obra social, por lo que cada persona puede elegir la que le resulte más práctica.

credencial digital : está disponible en la aplicación oficial Mi PAMI. Se puede mostrar directamente desde el celular, sin imprimirla. Para consultarla, hay que entrar a la aplicación y entrar en la sección «Mi Credencial»

: está disponible en la aplicación oficial Mi PAMI. Se puede mostrar directamente desde el celular, sin imprimirla. Para consultarla, hay que entrar a la aplicación y entrar en la sección «Mi Credencial» credencial provisoria con código QR : es una tarjeta en papel que se descarga desde la página oficial del organismo. Para que sea válida, debe incluir el código QR. Quienes tengan una versión anterior sin ese código deben volver a generarla desde la página de PAMI

: es una tarjeta en papel que se descarga desde la página oficial del organismo. Para que sea válida, debe incluir el código QR. Quienes tengan una versión anterior sin ese código deben volver a generarla desde la página de PAMI credencial provisoria ticket: se obtiene en las terminales de autogestión disponibles en las agencias y las Unidades de Gestión Local (UGL). Es una alternativa para quienes no tienen la tarjeta plástica ni pueden usar la aplicación en el teléfono

se obtiene en las terminales de autogestión disponibles en las agencias y las Unidades de Gestión Local (UGL). Es una alternativa para quienes no tienen la tarjeta plástica ni pueden usar la aplicación en el teléfono credencial plástica: sigue siendo válida para quienes la conservan, aunque el organismo ya no entrega nuevas tarjetas de este tipo. Si un afiliado la perdió, no necesita solicitar una reposición, ya que puede utilizar cualquiera de los otros formatos habilitados

La credencial provisoria con QR se puede tramitar desde la página oficial de PAMI. Para generarla, se solicitan el número de afiliación, el sexo, el DNI y el número de trámite del documento, que consta de 11 dígitos. Una vez descargada, se puede imprimir para llevarla a los turnos o presentarla cuando sea necesario.

Ámbito Financiero

¿Para qué sirven las credenciales de PAMI?

La credencial permite acreditar que una persona está afiliada al organismo y facilita el acceso a los servicios médicos y administrativos. Entre sus principales usos están el retiro de medicamentos en farmacias, la validación de turnos con especialistas y la realización de trámites presenciales o por internet.

También se exige para gestionar prestaciones vinculadas con la cobertura médica. En los turnos con especialistas, el afiliado debe presentar una credencial válida y su DNI. PAMI aclara que no corresponde exigir fotocopias del documento ni recibos de sueldo como requisito adicional para acreditar la afiliación.

La aplicación Mi PAMI, además de mostrar la credencial digital, permite consultar recetas electrónicas, órdenes médicas, turnos, la cartilla de profesionales y los datos personales registrados. Sin embargo, tener instalada la aplicación no es una condición para acceder a la atención médica ni para retirar medicamentos.