Atención, afiliados de PAMI: saber esto es fundamental ante una emergencia

La aplicación de la obra social permite llamar al servicio de urgencias desde el celular. Conocé qué teléfono corresponde según el lugar de residencia.

El acceso de emergencias está disponible en Mi PAMI. La entidad recomienda tener a mano el número de afiliación, el domicilio y un teléfono de contacto.

PAMI dispone un botón de emergencias que permite a jubilados y pensionados comunicarse con el servicio médico que les corresponde sin tener que buscar el número telefónico. La herramienta también permite compartir la información por WhatsApp con familiares o personas de confianza. El número de atención depende de la zona en la que vive el afiliado.

La obra social recomienda tener siempre disponibles el número de afiliación, la dirección y un teléfono de contacto. Son datos que pueden solicitar al momento de gestionar la asistencia y que conviene conocer antes de una urgencia, especialmente si la persona vive sola o necesita ayuda para manejar el celular.

El acceso directo está integrado en Mi PAMI, la plataforma digital de la obra social. Al ingresar desde un celular, el afiliado puede abrir la sección “Emergencias” y seleccionar el número que aparece para iniciar la llamada automáticamente. No hace falta copiar el teléfono ni marcarlo manualmente. La herramienta también incluye una opción para compartir la información por WhatsApp.

Mi PAMI funciona tanto desde la aplicación móvil como desde el portal web . Según PAMI, ambas opciones muestran la misma información, incluida la credencial, las recetas, las órdenes médicas, los turnos, la cartilla y los datos de contacto. La plataforma se encuentra disponible en la web oficial de Mi PAMI.

Para entrar los usuarios deben utilizar su CUIL y contraseña. Quienes todavía no tienen una cuenta tienen que completar el registro con los datos del DNI, el número de trámite del documento, el CUIL y un teléfono. Durante el proceso, reciben un código por mensaje de texto para validar el número y habilitar el acceso.

Si una persona ya tenía usuario en la aplicación anterior o en el sistema Mi PAMI previo, debe registrarse nuevamente para usarla nueva plataforma. Si te olvidaste la contraseña, se puede iniciar la recuperación desde la pantalla de ingreso, con su CUIL y acceso al teléfono asociado para recibir el código de validación.

Qué número de emergencia corresponde según el lugar de residencia

PAMI publica los teléfonos de emergencias en una página puntual de su web oficial. El número cambia según la zona y el prestador asignado, por lo que no todos los afiliados del país deben comunicarse con la misma línea. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el número es el 139.

La misma línea corresponde a quienes pertenecen a la UGL Rosario. Los afiliados del resto del país pueden ingresar al buscador oficial de emergencias de PAMI y completar el número de afiliación y el documento para conocer el teléfono que les corresponde. Si el afiliado se encuentra fuera de su lugar de residencia cuando ocurre una emergencia, PAMI indica comunicarse con el 911. Antes de salir de su zona habitual, es conveniente tener identificado ese canal y llevar los datos de afiliación disponibles.

Para quienes no viven en el AMBA, el procedimiento para consultar el teléfono es sencillo: hay que entrar al portal de emergencias de PAMI, cargar el número de afiliación y el número de documento y seleccionar la opción para buscar. El sistema informa el contacto del prestador asignado.