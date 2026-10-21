Promulgan ley que incorpora el trote al régimen que regula la actividad hípica en la Provincia + Agregar ámbito en









La norma declara de interés provincial la cría American Trotter y reconoce como hipódromos oficiales de trote a los de Hurlingham, Navarro, Chivilcoy, Pehuajó y Lincoln. Prevé fondos de Lotería, transmisión de las carreras y controles antidoping.

La norma declara de interés provincial la cría American Trotter.

El gobierno bonaerense promulgó hoy la Ley 15.634, que incorpora el trote a la Ley del Turf y equipara la cría de caballos American Trotter con la de Sangre Pura de Carrera, a partir de su publicación este miércoles en el Boletín Oficial. La norma, que modifica la Ley 13.253, había sido sancionada por la Legislatura el 29 de septiembre.

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Con la reforma, la cría American Trotter, su entrenamiento y las competencias hípicas oficiales pasan a ser objeto especial de interés provincial, una categoría que hasta ahora estaba reservada a los caballos Sangre Pura de Carrera. La ley además declara Hipódromos Oficiales de Trote a los de Hurlingham, Navarro, Chivilcoy, Pehuajó y Lincoln, siempre que cumplan los requisitos de habilitación que fije la autoridad de aplicación.

La cría de American Trotter El texto amplía las facultades de la autoridad de aplicación que designe el Poder Ejecutivo. Podrá fiscalizar a los hipódromos oficiales y a sus agencias, fijar los requisitos para organizar reuniones hípicas, autorizar nuevas modalidades de juego, sancionar infracciones, aprobar la apertura de agencias y celebrar convenios con entes públicos y privados.

En materia de financiamiento, la ley establece que el Instituto Provincial de Lotería y Casinos destinará entre 9 y 15 puntos del porcentaje previsto para el Fondo Provincial de Juegos a la actividad hípica, y podrá asignar hasta un punto a los hipódromos oficiales de trote. A su vez, encomienda al Ministerio de Economía realizar las adecuaciones presupuestarias para dotar a esos hipódromos de totalizadores y terminales de captura de apuestas, del equipamiento necesario para transmitir las carreras y de un sistema de controles antidoping.

La norma también habilita a que los juegos masivos vinculados a las carreras incluyan competencias de American Trotter. Además, obliga a los hipódromos a llevar un registro de los caballos y del personal que presta servicios, y a contratar seguros por las contingencias ocurridas durante las competencias y los entrenamientos. La identidad de los caballos de trote se verificará según los registros oficiales de la Sociedad Rural Argentina.

El proyecto fue impulsado por el diputado de Fuerza Patria Avelino Zurro, de Pehuajó. Al presentarlo, el legislador había señalado que la Ley del Turf, cuando se sancionó, “dejó afuera una actividad en que la provincia de Buenos Aires es particularmente importante y que es el trote”. Según los datos que acompañaron la iniciativa, la Provincia concentra 10 de los 21 establecimientos de cría de American Trotter del país, con un promedio de más de 400 nacimientos por año. La iniciativa obtuvo media sanción de Diputados en septiembre de 2025. En su paso por el Senado se le agregó el artículo que reconoce a los cinco hipódromos, a partir de un trabajo conjunto con el senador Diego Videla, por lo que volvió a la Cámara baja para su sanción definitiva. “Es un nuevo paso para reconocer, regularizar y fortalecer una actividad que genera trabajo y reúne a miles de familias bonaerenses”, había destacado Zurro.