Adolfo Cambiaso, el empresario detrás de La Dolfina: real estate, caballos y una marca que mueve millones

El histórico polista convirtió su nombre en una plataforma de negocios. Invierte u$s80 millones en un desarrollo en Cañuelas y expande su apuesta al real estate, la genética equina, la gastronomía y el lifestyle.

Adolfo Cambiaso, de jugador precoz a empresario que convirtió su nombre, su equipo y su estilo de vida en una plataforma de negocios.

Adolfo Cambiaso construyó durante más de tres décadas una de las carreras deportivas más extraordinarias del deporte argentino. Pero detrás del jugador que acumula títulos y mantiene el hándicap de 10 goles aparece otra faceta: la de un empresario que convirtió su nombre, su equipo y su estilo de vida en una plataforma de negocios.

El polo fue y es el punto de partida, pero ya no es el límite. Real estate, genética equina, indumentaria, gastronomía y desarrollos vinculados al lifestyle forman parte de un ecosistema que tiene a La Dolfina como marca central. El proyecto inmobiliario que impulsa en Cañuelas es una de las apuestas más grandes: u$s80 millones de inversión para transformar parte del entorno de su propio campo en un desarrollo residencial de lujo.

La estrategia tiene además una pata internacional. Cambiaso se asoció con Eduardo Costantini para llevar el concepto de La Dolfina a Punta del Este , con un emprendimiento de lujo sobre la ruta hacia José Ignacio. De esta manera, el modelo que comenzó en Cañuelas busca convertirse en una propuesta regional que combine propiedades, polo, naturaleza y servicios premium.

Nacido en Cañuelas en 1975, Cambiaso tuvo contacto con el polo desde muy pequeño, en el ámbito familiar. A los 12 años alcanzó un hándicap de dos goles y a los 16 ya competía en Estados Unidos. En 1992 disputó su primer Abierto Argentino con Ellerstina.

Desde entonces, su carrera deportiva se convirtió en una máquina de acumular récords. Mantiene desde hace 25 años el máximo hándicap posible de 10 goles y construyó una trayectoria internacional que lo llevó a competir y ganar en Argentina, Estados Unidos, Reino Unido, España, Uruguay, Francia y Suiza.

Pero el salto empresarial comenzó temprano. A los 21 años fundó La Dolfina, un equipo que terminó convirtiéndose en mucho más que una formación deportiva. La marca pasó a funcionar como plataforma para desarrollar negocios alrededor del polo y del universo de lujo asociado con la actividad.

Uno de los primeros pasos fue La Dolfina Haras, con cría de caballos en distintos puntos del país y comercialización de ejemplares de alto rendimiento.

A eso se sumó La Dolfina Polo Club, concebido como un centro de entrenamiento y competencia, con canchas y caballerizas. En paralelo, Cambiaso avanzó sobre el real estate con La Dolfina Polo Ranch, un concepto que busca vender algo más que una propiedad: la posibilidad de vivir dentro del ecosistema de uno de los nombres más reconocidos del polo mundial.

El nuevo desarrollo lleva esa estrategia a una escala superior. El proyecto en Cañuelas contempla 300 hectáreas, 900 lotes de entre 1.200 y 3.000 metros cuadrados y 200 departamentos. Los terrenos tienen valores que van desde u$s60.000 hasta u$s330.000. En su primera etapa hay 345 lotes disponibles y, según los desarrolladores, más de 80 ya fueron vendidos.

El diferencial comercial es precisamente la marca Cambiaso, el proyecto se encuentra en el corazón de La Dolfina y el propio polista mantiene allí su campo. Además, la mitad de la superficie estará destinada a espacios libres, con senderos y bosques ecuestres.

El segundo gran movimiento inmobiliario lleva la marca fuera de la Argentina. La alianza con Eduardo Costantini, empresario detrás de Consultatio, dio origen a La Dolfina Punta del Este.

El proyecto busca trasladar a Uruguay el concepto de polo-living desarrollado en Cañuelas, apuntando a un público internacional de alto poder adquisitivo.

El otro gran eje del negocio está en la genética. Cambiaso fue uno de los pioneros en incorporar la clonación de caballos de alto rendimiento al polo. La estrategia comenzó con la reproducción genética de algunos de sus ejemplares más destacados y tuvo como protagonista a Dolfina Cuartetera, una de las yeguas más emblemáticas de su carrera.

El caso Adolfo Cambiaso muestra cómo una figura deportiva puede convertir su reputación en un activo empresarial. El taco y la pelota siguen siendo el origen del negocio. Instagram

El objetivo empresarial es tan relevante como el deportivo, preservar y multiplicar determinadas características genéticas que pueden tener un enorme valor dentro del mercado de caballos de polo.

La expansión tampoco se detuvo en los caballos y los ladrillos. La marca desarrolló una línea de indumentaria y avanzó hacia otros segmentos del consumo premium.

Uno de los movimientos más recientes fue el desembarco en gastronomía. La Dolfina Polo Café, inaugurado en Palermo Chico, implicó una inversión cercana a u$s2 millones y fue desarrollado junto con Grupo Abridor. El objetivo declarado es extender el universo de la marca más allá del polo y la indumentaria, con la posibilidad de replicar el concepto en otros mercados.

La lógica es similar a la de otras marcas globales de lujo: utilizar una identidad fuerte para vender diferentes productos y experiencias a una misma comunidad de consumidores.

Un nuevo rol internacional

A este proceso de expansión empresarial se suma ahora una función institucional. El Gobierno de Javier Milei designó a Cambiaso como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, aunque exclusivamente a efectos protocolares y para cumplir un cometido especial. El Decreto 1116/2026 establece que deberá contribuir, con carácter ad honorem, a la promoción internacional del deporte argentino y, particularmente, del polo, en coordinación con la Cancillería. La norma aclara además que la medida no genera erogación presupuestaria para el Estado.

El decreto vincula explícitamente el deporte con la posibilidad de generar exportaciones de bienes y servicios, oportunidades de negocios y turismo, y considera al polo argentino una plataforma para fortalecer la imagen internacional del país.

En otras palabras, el nuevo rol institucional de Cambiaso también conecta con la lógica empresarial que viene desarrollando desde hace años: utilizar el polo como puerta de entrada a otros negocios.

La carrera deportiva explica buena parte del valor de esa marca. Cambiaso acumula títulos en los principales torneos de Argentina, Estados Unidos y Europa y lleva décadas en la elite mundial. Pero su principal transformación empresarial fue convertir ese prestigio deportivo en un ecosistema diversificado.

Hoy La Dolfina puede estar presente en un campo de polo, una urbanización, un haras, una prenda de vestir o un restaurante. El próximo paso está en Punta del Este y, potencialmente, en otros mercados internacionales.

El caso Cambiaso muestra cómo una figura deportiva puede convertir su reputación en un activo empresarial. El taco y la pelota siguen siendo el origen del negocio, pero los ladrillos, los caballos, la gastronomía y el lifestyle son los nuevos terrenos donde el polista busca seguir creciendo.