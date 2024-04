Sin importar si fue causante de un robo, no se puede circular sin patente y hacerlo es sancionable con una multa.

La circulación de un vehículo sin patente es ilegal. Por eso, si sucede un robo de este documento es necesario realizar el tramite lo antes posible, no solo porque el delincuente podría hacer uso de esta patente, sino porque hasta que no se haga el tramite, el usuario no podrá usar su auto.