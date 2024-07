Brecha, dólar y la advertencia del bicéfalo Dal Pogetto-Agis: qué quiere el Gobierno, reservas negativas y saluden al riesgo país que se va

Dos ideas para tomarle el pulso al latente momento financiero. Pero antes, una especie en extinción, una crítica bicéfala de ese animal que suele olfatear vicisitudes, el archiconocido Dal Pogetto-Alvarez Agis. Este espécimen se ha manifestado en las últimas horas. Señala que hay que evitar el "atraso cambiario", que el esquema de traspasar deuda del BCRA al Tesoro "no cambia demasiado" no ahorrará tensiones, que el crawling peg del 2% mensual no sirve y que el superávit primario es "condición necesaria, pero no suficiente". Por último, y no menos importante, que dólares son amores y no buenas razones.