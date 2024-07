Javier Milei participó del acto por los 30 años del atentado a la AMIA

Como cada año, el acto en la AMIA comenzó a las 9.53 en coincidencia con el horario del atentado, cuando se hicieron sonar las sirenas, con la participación de familiares de las víctimas y presencias internacionales, entre ellas el presidente de Paraguay, Santiago Peña.

Desde que asumió, Milei dio varias señales de alineamiento con la comunidad judía, encabezando actos sobre el tema e incluso su primer viaje al exterior como presidente fue a Israel.

El listado de las delegaciones extranjeras que participaron de la ceremonia lo integran entre otras: AJC-American Jewish Committee; ADL-Anti-Defamation League; El Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia (en francés: Conseil Représentatif des Institutions Juives de France) (CRIF); The Centre for Israel and Jewish Affairs (CIJA); Board of deputies of British Jews (UK); Executive council of Australian Jewry; Central counsil of jews in Germany.

JAVIER MILEI AMIA.jpeg Javier Milei asistió al acto por el 30° aniversario del atentado a la AMIA. Presidencia

Duro discurso del titular de la AMIA: "Pedimos al nuevo Gobierno que la causa sea una verdadera cuestión de Estado"

El presidente de la AMIA Amos Linetzky enunció un duro discurso por el 30 aniversario del atentado a la mutual judía en donde cuestionó a la justicia por los pocos avances en la causa y al poder legislativo por no reformar las leyes. "Pedimos al nuevo Gobierno que la causa AMIA sea una verdadera cuestión de Estado", dijo durante el acto del que participa Javier Milei.

VIDEO MILEI y KARINA EN LA AMIA

El dirigente de la asociación reflexionó sobre el avance de la causa en los 30 años desde el atentado y responsabilizó al Estado: "Parece mentira que hayan pasado 30 años desde aquella fría mañana del 18 de julio de 1994. 30 años sin una sola persona respondiendo por este ataque, 30 años en los que el Estado argentino ha mirado para otro lado, colmado de falencias, demoras y errores, tal como fuera remarcado hace poquito por la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

"30 años que nos enseñaron la pobre actuación de una fiscalía dedicada exclusivamente a la causa AMIA, con la mayor cantidad de empleados del país trabajando en un solo caso, pero que no ha generado avances significativos en los últimos 10 años. 30 años en los que países como Qatar, Rusia, China, Turquía, Siria, Bolivia y Nicaragua han permitido que personas acusadas de haber cometido este crimen de lesa humanidad pasen cómodamente por sus fronteras burlando las alertas rojas de Interpol y en algunos casos siendo recibidos con honores", agregó.

El Gobierno decretó duelo nacional a 30 años del atentado a la AMIA

A 30 años del atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el Gobierno promulgó este jueves a través del Boletín Oficial la ley 27.744 que declara el duelo nacional en homenaje a las víctimas de aquella jornada. Se espera un importante acto con la presencia del presidente Javier Milei y otros funcionarios.

Desde ahora, cada 18 de julio será un día de duelo en homenaje a las víctimas del atentado. Ese día, de 1994, murieron 85 personas y 300 resultaron heridas producto de la explosión de una bomba que demolió el edificio (y también dañó a los lindantes) ubicado en la calle Pasteur al 600 en el barrio de Once. Como lo indica el protocolo, la bandera nacionales permanecerá izada a media asta en los edificios y lugares públicos.