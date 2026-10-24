Siguen las lluvias en el AMBA y hay alertas meteorológicas en 12 provincias: cómo estará el clima en todo el país + Agregar ámbito en









El AMBA atraviesa una jornada con probabilidad de lluvias hasta la noche. Además, el SMN emitió alertas amarillas y naranjas para 12 provincias.

La mínima para este sábado en el AMBA será de 12 grados.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara una jornada con máxima de 19 grados y cielo nublado. nublado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció alerta amarilla y naranja para tormentas, lluvias y vientos para 12 provincias.

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Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El SMN anunció marcas entre los 12 y 19 grados para este sábado, con hasta 40% de probabilidades de chaparrones para la tarde y lluvias aisladas para la noche. El domingo espera hasta 70% de actividad aislada en la madrugada y más chaparrones para la mañana (hasta 40%).

Por su lado, la próxima semana se esperan máximas de hasta 23 grados mientras la mínima estará en 8 y el cielo atravesará una nubosidad parcial.

La próxima semana se esperan máximas de hasta 23 grados mientras la mínima estará en 8 y el cielo atravesará una nubosidad parcial. Alerta por lluvias, tormentas y vientos El organismo anunció alerta amarilla por tormentas para Neuquén, centro de Formosa, Chaco, Santa Fe y Entre Ríos, donde se esperan precipitaciones en cortos periodos, granizo, ráfagas intensas de hasta 90 km/h y actividad eléctrica frecuente, con una acumulación de entre 25 y 50 mm. En paralelo, se espera una intensidad naranja para Corrientes y Misiones con una acumulación de hasta 100 mm.

Además, se prevén lluvias entre 20 y 40 mm para Mendoza, que pueden ser superados de forma puntual. No se descarta la posibilidad de tormentas embebidas. En las regiones de mayor elevación, la precipitación puede darse en forma de nieve.

Por último, ese esperan vientos en Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja, provenientes del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h especialmente en los niveles más altos de la cordillera.