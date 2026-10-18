Tras 10 días de lluvia, llega un fenómeno que cambiará el clima en Buenos Aires: cuándo vuelve el sol y qué pasará con la temperatura

Las mínimas rondarán los 5° este domingo y las máximas no superarán los 17°. Cómo seguirá el tiempo en el AMBA y el resto del país.

La Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense tendrán una mejora gradual del tiempo después de casi diez días consecutivos de lluvias , aunque el cambio llegará acompañado por un marcado descenso de las temperaturas. El fin de semana ofrecerá más momentos de sol, especialmente durante el Día de la Madre, pero las mañanas serán frías y las máximas permanecerán por debajo de los 20 °C.

La modificación de las condiciones meteorológicas estará vinculada con un cambio en la circulación del viento, que favorecerá una mayor estabilidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Sin embargo, el alivio no durará demasiado: después de algunos días con menos nubosidad y precipitaciones, un nuevo avance del mal tiempo podría provocar el regreso de las lluvias durante la segunda mitad de la próxima semana .

Según el pronóstico de Meteored, la rotación del viento del sudeste hacia el sur impulsará un descenso térmico durante el fin de semana. Al mismo tiempo, la disminución de las precipitaciones permitirá dejar atrás la seguidilla de jornadas lluviosas que afectó a la Capital y al Gran Buenos Aires.

Para este sábado se esperan temperaturas mínimas de entre 6 y 7 °C , con una tarde fresca y una máxima cercana a los 15 °C. El cielo presentará nubosidad variable, con algunas aperturas que permitirán la aparición del sol a lo largo de la jornada.

De todos modos, la transición hacia un escenario más estable será progresiva. Durante la tarde todavía podría registrarse cierta inestabilidad, aunque la posibilidad de chaparrones aislados será muy baja. De esta manera, las nubes alternarán con algunos períodos de cielo más despejado, sin que se espere una continuidad de las lluvias de los últimos días.

La rotación del viento hacia el sur favorecerá un descenso de las temperaturas durante el fin de semana.

Día de la Madre con frío y más momentos de sol

El domingo llegará con un panorama más favorable para las actividades al aire libre, aunque quienes salgan temprano deberán prepararse para las bajas temperaturas. Las mínimas se ubicarán entre 5 y 7 °C en el AMBA, entre 6 y 8 grados por debajo de los valores habituales para octubre.

A medida que avance la mañana, aumentarán las posibilidades de disfrutar de mayores períodos de sol y cielo abierto. El cambio será notorio frente a las últimas jornadas, marcadas por la humedad y la nubosidad persistente.

Sin embargo, la mejora no estará acompañada por un ascenso térmico importante. Las máximas previstas para el Día de la Madre oscilarán entre 16 y 17 °C, por lo que el ambiente continuará fresco incluso durante la tarde. El contraste entre las primeras horas del día y el resto de la jornada será una de las principales características del pronóstico.

Cuándo volverá la estabilidad y qué pasará la próxima semana

El lunes y el martes serán, en principio, los días más estables en Buenos Aires. La influencia de un sistema de altas presiones favorecerá la circulación de vientos del este y del noreste, con un aumento paulatino de las temperaturas.

Para esas jornadas se esperan mínimas de entre 10 y 12 °C y máximas que rondarán los 17 a 19 °C. Aunque habrá más oportunidades de disfrutar del sol, el cielo seguirá alternando entre períodos despejados y momentos de nubosidad.

La recuperación será moderada y, por ahora, no se prevé que las temperaturas superen de manera sostenida los 20 °C en la Ciudad. Además, la estabilidad podría tener fecha de vencimiento: un nuevo sistema de mal tiempo avanzaría desde el oeste durante la segunda mitad de la semana, con posibilidades de devolver las precipitaciones al AMBA.

Así, el pronóstico anticipa unos días de transición, con menos lluvias y más sol, pero también con mañanas frías para esta altura de la primavera. El alivio permitirá dejar atrás una extensa racha húmeda, aunque todavía no marcará la llegada de temperaturas plenamente primaverales.