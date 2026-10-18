La crecida del río Paraná mantiene en alerta a Corrientes y Chaco, con 646 personas que debieron abandonar sus hogares en territorio correntino. En Misiones, avanzan los trabajos para normalizar la circulación vial.

Efecto El Niño: las inundaciones agravan la situación en el Litoral y hay cientos de evacuados.

La crecida del río Paraná mantiene en alerta al Litoral argentino , con inundaciones, evacuaciones y operativos de asistencia en distintas localidades.

En Corrientes, 646 personas debieron abandonar sus hogares , entre evacuados y autoevacuados, mientras las autoridades de Chaco reforzaron las medidas preventivas ante la posibilidad de nuevas subas del caudal. En Misiones, continúan los trabajos para normalizar la circulación vial.

El río Paraná alcanzó los 6,91 metros en la capital correntina , mientras Itatí, Paso de la Patria y Puerto Ituzaingó superaron sus respectivas cotas críticas. Según el último relevamiento de Defensa Civil, difundido el 17 de octubre, 289 personas fueron evacuadas y otras 357 se autoevacuaron .

Itatí concentra una de las situaciones más comprometidas, con familias alojadas en centros de evacuación y viviendas de allegados. En la capital provincial se contabilizaron 339 autoevacuados. También hubo personas que dejaron sus hogares en Paso de los Libres, Isla Apipé, Ituzaingó, Yahapé y Paso de la Patria.

En Goya, el puerto ingresó en etapa de alerta tras marcar 5,28 metros , ocho centímetros por encima del umbral de 5,20 metros. La cota de evacuación local es de 5,70 metros. La crecida afecta terrenos bajos, el Riacho Goya y las islas cercanas, donde productores ganaderos evalúan trasladar animales hacia zonas más elevadas.

El río Paraná alcanzó los 6,91 metros en la capital correntina, mientras Itatí, Paso de la Patria y Puerto Ituzaingó superaron sus respectivas cotas críticas.

El aumento del caudal está vinculado a las lluvias en la alta cuenca, el sur de Brasil y el río Iguazú, además de las erogaciones de la represa de Yacyretá.

Chaco: alerta roja en zonas expuestas

Las autoridades chaqueñas reforzaron los operativos preventivos ante la tendencia creciente del Paraná. El Comité Provincial de Emergencia advirtió que el río podría alcanzar los 7,50 metros en el corto plazo y dispuso alerta roja para los sectores ubicados fuera del sistema de defensas, entre ellos Puerto Antequeras, Barranqueras, Puerto Vilelas, Isla del Cerrito y el barrio San Pedro Pescador.

También rigen alertas naranja y amarilla para otras localidades y sectores ribereños. En paralelo, equipos municipales monitorean el riacho Arazá, realizan recorridas preventivas y asisten a vecinos de las zonas vulnerables.

La crecida del río Paraná mantiene en alerta al Litoral argentino, con inundaciones, evacuaciones y operativos de asistencia en distintas localidades.

Misiones: habilitaron un puente de la ruta 12

En Misiones, quedó habilitado por completo el puente Piray Guazú, conocido como puente Banana, sobre la ruta nacional 12, tras una inspección técnica de Vialidad Nacional.

Sin embargo, el puente Paranaí, ubicado entre El Alcázar y Caraguatay, continúa con circulación alternada por un solo carril. La habilitación total dependerá de nuevos estudios sobre la seguridad de la estructura. Las autoridades pidieron reducir la velocidad, respetar las indicaciones del personal vial y extremar las precauciones.

El pronóstico anticipa nuevas subas

Las previsiones hidrológicas apuntan a nuevos aumentos del Paraná hasta el martes, lo que podría agravar los anegamientos y obligar a nuevas evacuaciones en las zonas más expuestas.

La emergencia se desarrolla en medio de las advertencias sobre un posible "súper Niño", una expresión utilizada para describir episodios intensos del fenómeno El Niño, asociado al calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial. Este fenómeno puede favorecer mayores precipitaciones en distintas regiones de Sudamérica, aunque la evolución de la creciente también depende de las lluvias acumuladas y de las condiciones hidrológicas de la cuenca.