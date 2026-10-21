Últimos días para cobrar el bono de $70.000 de ANSES: ¿Quiénes reciben el extra completo en octubre?

El organismo paga en octubre un bono extraordinario para jubilados y pensionados que cumplen las condiciones establecidas.

El importe del bono depende de la prestación y del nivel de ingresos de cada jubilado o pensionado.

Los jubilados y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) reciben en octubre de 2026 sus haberes con un aumento del 1,66% y un bono extraordinario de hasta $70.000 . El refuerzo alcanza a titulares de jubilaciones contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y determinadas Pensiones No Contributivas (PNC).

El pago se realiza junto con el haber mensual, de acuerdo con el calendario organizado por la terminación del DNI. Sin embargo, no todos los beneficiarios reciben necesariamente el monto completo: el importe depende de la prestación y del nivel de ingresos previsionales, con un límite establecido para acceder al refuerzo.

El bono completo de $70.000 corresponde a quienes tienen haberes previsionales que no superan el valor de la jubilación mínima de octubre, siempre dentro de las prestaciones contempladas en la normativa. Entre los beneficiarios alcanzados se encuentran los jubilados que cobran la mínima, los titulares de la PUAM y quienes perciben PNC por invalidez, vejez o por ser madres de siete hijos o más, entre otras pensiones no contributivas incluidas en el decreto.

Cuando el haber mensual supera la mínima, el refuerzo se reduce de manera proporcional para que la suma del ingreso previsional y el bono no exceda el tope fijado. En octubre, la jubilación mínima es de $435.748,51 y el ingreso total con el bono completo llega a $505.748,51 . Por lo tanto, quienes cobran un haber superior a la mínima pueden recibir un complemento menor, siempre que se encuentren dentro del límite previsto.

El decreto que oficializó el pago establece que el bono se liquida por titular y que el beneficio debe estar vigente en el mes correspondiente. Para conocer el monto exacto, cada persona puede ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, y consultar el recibo de haberes para verificar el importe liquidado y los conceptos incluidos.

Calendario de pagos ANSES: fechas de cobro de esta semana según el DNI

El calendario de octubre se organiza según la terminación del DNI y el tipo de prestación. Para los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, los últimos pagos del mes se distribuyen entre el martes 20 y el jueves 22 de octubre. En tanto, quienes perciben haberes superiores a la mínima cobran desde el viernes 23.

Las fechas que restan para los jubilados con haber mínimo son las siguientes:

DNI terminado en 7: cobrarán el martes 20 de octubre

DNI terminado en 8: cobrarán el miércoles 21 de octubre

DNI terminado en 9: cobrarán el jueves 22 de octubre

Para los jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima, el cronograma es el siguiente:

DNI terminado en 0 y 1: cobrarán el viernes 23 de octubre

DNI terminado en 2 y 3: cobrarán el lunes 26 de octubre

DNI terminado en 4 y 5: cobrarán el martes 27 de octubre

DNI terminado en 6 y 7: cobrarán el miércoles 28 de octubre

DNI terminado en 8 y 9: cobrarán el jueves 29 de octubre

Los pagos de las Pensiones No Contributivas y de los primeros grupos de jubilados con haber mínimo ya comenzaron durante la primera parte del mes. Para evitar confusiones, se recomienda consultar la fecha individual en Mi ANSES y comprobar la acreditación en la cuenta bancaria correspondiente.

Cuánto cobran la jubilación mínima, PUAM y PNC con el aumento y el refuerzo

En octubre de 2026, las prestaciones previsionales recibieron un incremento del 1,66% por movilidad. A ese ajuste se suma el bono extraordinario de hasta $70.000 para los beneficiarios alcanzados por la medida. Los montos totales dependen del tipo de prestación y de si corresponde el refuerzo completo o proporcional.

Los valores de referencia para quienes reciben el bono completo son los siguientes:

Jubilación mínima con el total del refuerzo: $505.748,51

PUAM con el total del refuerzo: $418.598,80

PNC por invalidez o vejez con el total del refuerzo: $375.023,95

En el caso de quienes cobran una jubilación superior a la mínima, el refuerzo se calcula de forma proporcional hasta el tope previsto. Si el haber supera el límite establecido para acceder al bono, no corresponde el pago. Por eso, dos personas con prestaciones diferentes pueden recibir importes distintos aunque ambas cobren a través de ANSES.

El bono de octubre es un concepto extraordinario y no se incorpora de manera automática al haber mensual permanente. Para comprobar el monto final acreditado, los beneficiarios pueden revisar su recibo de haberes en Mi ANSES o consultar los canales oficiales del organismo.