Un baúl lleno de esmeraldas desapareció en plena casa real: el robó a Wallis Simpson que despertó muchas sospechas

Wallis era conocida no solo por su estilo y elegancia, sino también por su impresionante colección de joyas . Muchas de estas piezas habían sido diseñadas por las casas de lujo más importantes del mundo, como Cartier y Van Cleef & Arpels, y algunas contenían mensajes personalizados que evidenciaban la devoción de Eduardo hacia Wallis.

Cómo fue el robo a las joyas de Wallis Simpson

La noticia del robo generó un escándalo mundial. Las investigaciones iniciales no lograron esclarecer cómo el ladrón había burlado la seguridad de la residencia. Se especuló que el crimen pudo haber sido un trabajo interno, ya que no se hallaron signos de entrada forzada. Tanto el personal de servicio como los contactos cercanos de la pareja fueron objeto de escrutinio.