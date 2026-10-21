Un rayo mató a cuatro yeguas de polo en el Jockey Club de San Isidro

Los animales estaban atados a un poste esperando a comenzar su entrenamiento. No hay personas heridas.

Los animales estaban atados a un poste a la espera de comenzar su entrenamiento.

Cuatro yeguas de polo murieron este miércoles por la mañana luego de ser alcanzadas por un rayo que impactó en la cancha del Jockey Club de San Isidro. No se registraron personas heridas.

El predio donde se encontraban los animales funciona vinculado con el Hipódromo de San Isidro , ya que es administrado por el Jockey Club.

Los animales estaban atados a un poste a la espera de comenzar su entrenamiento cuando la descarga de electricidad, que se generó de forma aislada por el tiempo inestable, impactó sobre un cable de acero y los mató en el acto.

La llegada de los meses más cálidos del año reavivó la atención sobre el comportamiento del clima en la Argentina . La confirmación de la presencia de "El Niño" despertó preguntas sobre cómo afectarán las lluvias y las temperaturas en distintas regiones durante diciembre, enero y febrero .

La descarga de electricidad se generó de forma aislada por el tiempo inestable, impactó sobre un cable de acero y mató a las yeguas en el acto.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explicaron que el fenómeno se encuentra totalmente activo y que las probabilidades de que se extienda durante el verano son del 100%. Además, aclararon qué se puede esperar de cara a los próximos meses.

En medio de este contexto de inestabilidad, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un informe para este miércoles 21 de octubre con alertas amarillas que abarcan a 15 provincias del país por fenómenos de variada intensidad con capacidad de daño e interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Por un lado, el organismo dispuso una alerta amarilla por tormentas para diez provincias: Chubut, Neuquén, Río Negro, San Luis, Córdoba, La Pampa, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones. Estas zonas registrarán chaparrones de variada intensidad acompañados por abundante caída de agua en períodos breves, actividad eléctrica y la probabilidad de caída ocasional de granizo.