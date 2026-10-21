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21 de octubre 2026 - 13:58

Un rayo mató a cuatro yeguas de polo en el Jockey Club de San Isidro

Los animales estaban atados a un poste esperando a comenzar su entrenamiento. No hay personas heridas.

Los animales estaban atados a un poste a la espera de comenzar su entrenamiento.

Los animales estaban atados a un poste a la espera de comenzar su entrenamiento.

Captura

Cuatro yeguas de polo murieron este miércoles por la mañana luego de ser alcanzadas por un rayo que impactó en la cancha del Jockey Club de San Isidro. No se registraron personas heridas.

El predio donde se encontraban los animales funciona vinculado con el Hipódromo de San Isidro, ya que es administrado por el Jockey Club.

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Un rayo mató a cuatro yeguas de polo en el Jockey Club de San Isidro

Los animales estaban atados a un poste a la espera de comenzar su entrenamiento cuando la descarga de electricidad, que se generó de forma aislada por el tiempo inestable, impactó sobre un cable de acero y los mató en el acto.

Fuentes indicaron a La Nación que no hubo personas heridas aunque, como producto de la fuerte descarga, uno de los cuidadores de las yeguas - petiseros - debió ser atendido tras sufrir una leve descompensación.

La descarga de electricidad se generó de forma aislada por el tiempo inestable, impactó sobre un cable de acero y mató a las yeguas en el acto.

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La llegada de los meses más cálidos del año reavivó la atención sobre el comportamiento del clima en la Argentina. La confirmación de la presencia de "El Niño" despertó preguntas sobre cómo afectarán las lluvias y las temperaturas en distintas regiones durante diciembre, enero y febrero.

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