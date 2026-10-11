El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comenzará una nueva semana con temperaturas bajas para la época, abundante nubosidad y nuevas probabilidades de lluvia. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el lunes y el martes serán las jornadas más inestables, mientras que desde el miércoles comenzará una mejora progresiva.
Lluvias y frío en el AMBA: cómo estará el clima esta semana
Tras varios días grises y con precipitaciones, el SMN anticipa un comienzo de semana fresco, con nuevas chances de lluvia y una mejora gradual desde el miércoles.
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Vuelven las lluvias al AMBA el fin de semana: cuándo será y cómo seguirá el clima en el resto del país
El escenario llega después de una semana marcada por tormentas, anegamientos y un fuerte descenso de la temperatura. Días atrás, las precipitaciones dejaron calles inundadas y complicaciones en distintos puntos del AMBA, mientras que este domingo las condiciones fueron más estables, aunque continuó predominando un ambiente fresco y con abundante nubosidad.
El patrón de jornadas grises y húmedas se produce además en un contexto de mayor influencia de El Niño. El SMN proyecta para el trimestre octubre-diciembre una primavera con precipitaciones superiores a los valores habituales en buena parte del centro y este del país y temperaturas relativamente bajas. El fenómeno ya provocó inundaciones y evacuaciones en distintas localidades de Entre Ríos y Corrientes.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
Para el lunes 12, el SMN anticipa una jornada fresca, con una mínima de 11 grados y una máxima de 16°. El cielo permanecerá mayormente nublado y durante la mañana habrá entre 10% y 40% de probabilidades de precipitaciones. Durante la tarde y la noche, las chances descenderán al 0%-10%.
El martes 13 continuará la inestabilidad. La temperatura oscilará entre los 12° y los 18°, con probabilidades de lluvia de entre 10% y 40% durante la mañana. Hacia la tarde se espera una mejora y las precipitaciones dejarían de ser protagonistas.
A partir del miércoles 14, el panorama comenzará a estabilizarse. Se prevén temperaturas de entre 14° y 18°, cielo parcialmente nublado y probabilidades de lluvia que no superarían el 10%.
Cómo seguirá el tiempo hasta el fin de semana
El jueves 15 mantendrá condiciones similares, con una mínima de 14 grados y una máxima de 18°, sin precipitaciones significativas y con cielo parcialmente nublado durante buena parte de la jornada.
Para el viernes 16, la máxima subirá ligeramente hasta los 19°, mientras que la mínima volverá a ubicarse en 14°. El cielo seguirá con nubosidad variable y las probabilidades de lluvia serán bajas, de entre 0% y 10%.
El sábado 17 volverá a sentirse un leve descenso térmico, con 12° de mínima y 16° de máxima, aunque no se esperan lluvias. De esta manera, después de un comienzo de semana todavía inestable, el AMBA atravesaría varios días sin precipitaciones y con temperaturas frescas.
El pronóstico mantiene así la tendencia que viene mostrando octubre: poca presencia del sol, temperaturas moderadas y episodios recurrentes de inestabilidad, en una primavera atravesada por la influencia de El Niño.
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