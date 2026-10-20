VTV en CABA: cuánto cuesta en octubre 2026, cómo sacar turno y quiénes están exentos de pago

El trámite requiere turno web y existen exenciones de pago para quienes cumplen con las condiciones establecidas.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control obligatorio para comprobar que los vehículos estén en condiciones de seguridad para circular. En octubre de 2026, los conductores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben tener en cuenta las tarifas vigentes, el calendario de vencimientos según la patente y los requisitos para reservar un turno.

El trámite cuesta $96.968,19 para vehículos y $36.459,72 para motovehículos . Además, algunas personas pueden acceder a la exención del pago, aunque deben realizar igualmente la inspección. La gestión se inicia por internet , a través de los canales oficiales del Gobierno porteño.

Según las tarifas publicadas por el Gobierno de la Ciudad, el valor de la VTV en octubre es de $96.968,19 para autos y otros vehículos y de $36.459,72 para motos . Estos importes corresponden a la Ciudad de Buenos Aires y no deben confundirse con los valores de la provincia, donde rige otro cuadro tarifario.

La inspección permite revisar distintos componentes del vehículo, como los frenos, las luces, los neumáticos, la dirección, la suspensión y las emisiones. El objetivo es detectar fallas que puedan comprometer la seguridad vial y determinar si la unidad está en condiciones de circular.

Para evitar inconvenientes, es importante verificar el vencimiento de la oblea y reservar el turno con anticipación. Circular con la VTV vencida puede derivar en sanciones , por lo que conviene consultar el calendario correspondiente a la terminación de la patente.

Cómo sacar turno web para la VTV en CABA

El primer paso consiste en ingresar al sitio oficial del Gobierno porteño para iniciar el trámite de Verificación Técnica Vehicular Obligatoria. Allí se deben completar los datos solicitados, seleccionar una planta verificadora, elegir una fecha y un horario disponibles y abonar la reserva según el método elegido.

La documentación requerida incluye DNI vigente, licencia de conducir vigente, seguro del vehículo, cédula correspondiente y título de propiedad. También es necesario contar con un correo electrónico válido para recibir la confirmación de la reserva y la información relacionada con el pago.

Al momento de presentarse, se debe llevar el vehículo con los elementos de seguridad exigidos, entre ellos matafuegos, balizas y botiquín de emergencias, además de los cinturones de seguridad en condiciones de uso. El turno debe gestionarse únicamente por los canales oficiales para evitar páginas falsas o posibles estafas.

Quiénes pueden hacer la VTV gratis en CABA

La normativa porteña contempla la exención del pago para determinados grupos, aunque el beneficio no elimina la obligación de realizar la inspección técnica. Entre quienes pueden solicitarla se encuentran jubilados, pensionados y personas mayores de 65 años que cumplan con los requisitos de ingresos y titularidad del vehículo.

También pueden acceder a la exención las personas con discapacidad, tanto si son titulares del vehículo como en determinados casos en los que el automóvil pertenece a un familiar o persona vinculada contemplada por la normativa. Para obtener el beneficio, es necesario presentar la documentación que acredite la situación correspondiente.

La exención no se aplica automáticamente por pertenecer a alguno de estos grupos: hay que completar la solicitud y esperar la aprobación. El trámite puede iniciarse desde la web oficial del Gobierno de la Ciudad, donde se deben cargar los datos personales y del vehículo junto con los comprobantes requeridos.

Qué patentes deben hacer la VTV en octubre y noviembre

El calendario de vencimientos de la Ciudad de Buenos Aires establece el mes de presentación según el último número de la patente. En octubre de 2026, les corresponde realizar la verificación a los vehículos con dominio terminado en 0, cuyo plazo vence el 31 de octubre.

En noviembre será el turno de las patentes terminadas en 1, con vencimiento el 30 de noviembre. Los dominios finalizados en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 tienen sus vencimientos asignados entre febrero y septiembre, respectivamente.

Además del calendario por patente, deben considerarse las condiciones de antigüedad y kilometraje que determinan cuándo corresponde la primera revisión. Para conocer los requisitos particulares y consultar las fechas, se recomienda revisar la información oficial de la Ciudad antes de reservar el turno.