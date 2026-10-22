La Ley 6.963 habilitó nuevos prestadores y modificó los plazos de revisión técnica para los vehículos particulares radicados en CABA.

Los contratos de las siete plantas porteñas se extendieron hasta diciembre. La apertura a talleres mecánicos y concesionarias todavía no se concretó.

La apertura de la Verificación Técnica Vehicular ( VTV ) a talleres mecánicos y concesionarias particulares en la Ciudad de Buenos Aires todavía no se concretó. Mientras se completa la incorporación de nuevos prestadores , el Gobierno porteño extendió por dos meses los contratos de las siete plantas que ya funcionaban bajo el sistema de concesiones.

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La prórroga lleva la continuidad del servicio hasta el 1 de diciembre de 2026 . Los contratos originales habían vencido el 1 de octubre, pero las estaciones seguirán atendiendo durante la transición al nuevo esquema, que busca ampliar la cantidad de lugares habilitados para realizar las inspecciones obligatorias.

El cambio forma parte de la reforma aprobada por la Legislatura porteña mediante la Ley 6.963. La norma elimina el límite de estaciones de verificación y permite que talleres mecánicos, concesionarias e importadores autorizados se incorporen como prestadores , siempre que cumplan con las condiciones técnicas y administrativas exigidas.

El nuevo régimen apunta a que la verificación deje de depender exclusivamente de las plantas concesionadas. La inscripción de nuevos establecimientos se habilitó en agosto y la reglamentación fijó los pasos que deben cumplir quienes quieran prestar el servicio en territorio porteño.

Sin embargo, la apertura del registro no implica que cualquier taller pueda empezar a ofrecer la VTV de inmediato. Cada establecimiento debe presentar la documentación requerida , acreditar que cuenta con instalaciones adecuadas y disponer del equipamiento necesario para controlar el estado de los vehículos.

La reglamentación establece requisitos de equipamiento para cada línea de inspección. Entre los instrumentos necesarios encontramos los equipos para medir la eficacia de los frenos, controlar la alineación de las luces, detectar holguras y verificar las emisiones contaminantes. Los dispositivos deben cumplir con las condiciones técnicas y someterse a controles de calibración.

A esto se suma la obligación de contar con un sistema informático que registre las inspecciones y transmita los datos en tiempo real a una plataforma centralizada. La autoridad de aplicación debe poder acceder a esa información para supervisar el funcionamiento de los prestadores.

Qué requisitos deben cumplir los nuevos prestadores

La reforma no elimina los controles técnicos ni habilita a los establecimientos sin autorización. Los interesados deben completar el trámite de inscripción y demostrar que pueden llevar a cabo las verificaciones con las condiciones de seguridad y calidad exigidas.

La documentación incluye la acreditación de la representación legal, la designación del responsable técnico, los datos del inmueble y la habilitación correspondiente. También se debe presentar una declaración sobre el cumplimiento de las exigencias de instalaciones y equipamiento.

Una vez iniciado el expediente, las autoridades revisan los documentos y verifican las condiciones del establecimiento. Si la inspección detecta faltas subsanables, el procedimiento reglamentario contempla un plazo para corregirlas. Si los requisitos no se cumplen, la inscripción puede quedar sin efecto.

La constancia de inscripción tiene una vigencia de un año. Por eso, además de reunir las condiciones iniciales, los establecimientos deberán mantenerlas para seguir prestando el servicio.

Qué cambia en los plazos para hacer la VTV en la Ciudad

La Ley 6.963 también modificó la frecuencia de las inspecciones para los vehículos particulares. El objetivo es extender el plazo de la primera revisión y reducir la cantidad de controles obligatorios durante los primeros años de uso del vehículo. El nuevo esquema establece estos plazos:

primera VTV: a los cinco años del patentamiento

vehículos de hasta diez años de antigüedad: revisión cada dos años, una vez superado el primer control

vehículos de más de diez años: verificación anual

Hasta que se complete la transición, los conductores deben consultar las condiciones vigentes para su vehículo y no asumir que la apertura a talleres privados ya está operando. La habilitación de nuevos lugares depende de que cada aspirante complete el procedimiento y reciba la autorización correspondiente.