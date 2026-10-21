Yerba mate: el INYM cubrirá pasajes y alojamiento a empresas que viajen a misiones comerciales en el exterior + Agregar ámbito en









El reintegro será de hasta u$s2.000 por operador por año y alcanzará a fraccionadores, molinos y elaboradores con capacidad exportadora. Para lo que resta de 2026 se asignaron $18,1 millones.

La yerba mate acumula 27 meses de caída y se sostiene en el color rojo del semáforo de Coninagro.

El Instituto Nacional de la yerba mate (INYM) creó un programa para reintegrar a las empresas yerbateras los gastos de pasajes y alojamiento cuando participen de misiones comerciales en el exterior, con el objetivo de incentivar las exportaciones del sector.

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La medida -que se oficializó mediante la Resolución 113/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial- señala que el denominado Programa General de Promoción de la Yerba Mate Argentina en Misiones Comerciales Internacionales prevé un reconocimiento económico de hasta el equivalente en pesos de u$s2.000 por operador y por año calendario. Cubre los pasajes aéreos de ida y vuelta al destino del evento y el alojamiento en el exterior. Alcanza a las misiones que se realicen desde septiembre de 2026.

El programa para exportadores de yerba El beneficio comprende misiones comerciales organizadas con la intervención de PromArgentina, la agencia de promoción de inversiones y comercio internacional, rondas de negocios en el exterior y acciones de la Cancillería y de las embajadas. Quedan excluidas las ferias y exposiciones internacionales en las que el INYM participe de manera institucional y se haga cargo de los espacios de exhibición, para evitar que un mismo evento reciba fondos dos veces.

Podrán acceder los fraccionadores, molineros-fraccionadores y elaboradores de derivados de yerba mate inscriptos en el registro del INYM que acrediten capacidad exportadora. Los operadores inscriptos solo como exportadores podrán sumarse si también están registrados en alguna de las categorías de elaboración o fraccionamiento. Según los considerandos, el objetivo es que el esfuerzo presupuestario impacte en los eslabones productivos de la cadena y excluir la intermediación.

Al programa podrán acceder los fraccionadores, molineros-fraccionadores y elaboradores de derivados de yerba mate inscriptos en el registro del INYM que acrediten capacidad exportadora. Para acreditar capacidad exportadora, las empresas deberán presentar su inscripción vigente en el registro de importadores y exportadores de ARCA, las habilitaciones bromatológicas del establecimiento y del producto, y la admisión formal a la misión por parte del organismo convocante. Además, deberán estar al día con sus declaraciones juradas, no tener multas firmes impagas ni convenios de pago caídos, y no mantener litigios patrimoniales con el INYM.

El reintegro será siempre posterior al viaje y contra rendición documentada, y no podrá otorgarse mediante adelantos ni subsidios. La solicitud deberá presentarse con al menos 60 días de anticipación, salvo en misiones convocadas por Cancillería o PromArgentina con menor antelación. Dentro de los 30 días posteriores al regreso, las empresas deberán presentar facturas, pases de abordar, comprobantes de pago y un informe con los contactos comerciales y las oportunidades de negocio detectadas. Además, tendrán que declarar bajo juramento que no reciben otro beneficio similar por el mismo evento. Para lo que resta de 2026, el programa contará con $18.120.000, que saldrán de la partida que el organismo tenía asignada a ferias y eventos internacionales. En los años siguientes, los fondos se fijarán en cada presupuesto. En los considerandos, el INYM enmarca la medida en el DNU 70/2023 y en el Decreto 812/2025, que redefinieron sus funciones y le prohíben intervenciones que distorsionen precios o interfieran en el mercado. Por eso, el organismo pone el foco en la promoción de exportaciones, que según sus datos vienen en aumento en los últimos años.