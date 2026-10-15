Adiós a las piscinas tradicionales: la tendencia económica para las casas en el verano 2027 + Agregar ámbito en









Una alternativa más compacta es furor entre quienes buscan disfrutar del agua en casa, sin ocupar todo el patio ni encarar grandes obras.

Una alternativa más chica se empieza a ver en patios y terrazas de cara al verano de 2027. Magnific

Los llamados jacuzzis compactos ya se ven como una gran opción frente a las piletas tradicionales para el verano de 2027. Al ser más chicos en tamaño y al contar con la posibilidad de instalarlos en jardines pequeños o terrazas son una de las nuevas tendencias para disfrutar del agua.

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Esta moda ya se empezó a ver durante el verano 2026 y suma otro punto a favor, algunos de los nuevos modelos cuentan con climatización, por lo que se van a poder usar prácticamente durante todo el año, sin importar el clima.

Los jacuzzis compactos ocupan menos espacio y suelen requerir menos agua que una pileta convencional. Pexels ¿Por qué los jacuzzis compactos están reemplazando a las piletas convencionales? La diferencia principal está en el espacio que necesitan, ya que un jacuzzi compacto para cuatro personas puede medir alrededor de dos metros de largo por dos de ancho, así que puede instalarse en una esquina del patio sin ocupar toda la superficie disponible.

Eso permite mantener lugar para otros usos, como una parrilla, reposeras, plantas o muebles de exterior. También evita, en muchos casos, las obras de mayor escala que suelen requerir las piletas convencionales. La propuesta está pensada especialmente para viviendas con patios pequeños o terrazas, donde instalar una pileta tradicional puede ser difícil por cuestiones de espacio, costos o estructura.

Antes de instalarlos, es clave revisar el peso que soporta el suelo y las conexiones eléctricas y de desagüe. Pexels Ventajas clave: menor costo, ahorro de espacio y agua Otro de sus puntos a favor es el consumo de recursos. Por sus dimensiones, estos equipos suelen necesitar menos agua que una pileta convencional y pueden representar una alternativa más económica, aunque el precio final depende del modelo, la capacidad y las funciones que incluya.

El menor tamaño también facilita aprovechar mejor el espacio exterior, pero de todas formas, tener menos agua no significa olvidarse del mantenimiento. Es necesario: limpiar los componentes

revisar el sistema de filtrado

controlar los niveles químicos del agua

mantener las conexiones en condiciones Antes de instalar uno también hay que comprobar que el suelo pueda soportar el peso del equipo lleno de agua y con personas en su interior. Además, hay que prever las conexiones eléctricas y de desagüe necesarias. Los modelos climatizados permiten mantener el agua caliente y extender su uso durante otoño e invierno. Magnific Disfrutá no sólo en verano: cómo funciona la climatización en otoño e invierno La climatización es una de las características que más diferencia a estos equipos de una pileta tradicional. Mientras muchas piletas quedan prácticamente sin uso cuando termina el verano, los jacuzzis con sistema de calefacción permiten mantener el agua caliente durante otoño e invierno. Eso amplía los meses de uso y convierte al equipo en una opción pensada no solo para refrescarse, sino también para descansar y relajarse durante todo el año. La posibilidad de controlar la temperatura es útil en zonas donde las noches se vuelven frescas incluso durante los meses más cálidos.

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