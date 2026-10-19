Cuánto cuesta secar la ropa en días sin sol: opciones, precios y consumos

Con jornadas húmedas, las alternativas van desde equipos compactos hasta máquinas de mayor capacidad; el gasto final depende de la potencia y las horas de uso.

El uso frecuente de electrodomésticos durante los días lluviosos puede modificar el consumo habitual de electricidad en casa.

Cuando se acumulan varios días de lluvia , el tender deja de ser una solución rápida y el lavadero puede convertirse en un problema: las prendas tardan en secarse, aparece el olor a humedad y el espacio disponible empieza a quedar chico. Frente a ese panorama, el mercado argentino ofrece distintas alternativas, desde dispositivos portátiles hasta secarropas eléctricos de tambor y deshumidificadores.

La elección no depende solamente del precio de compra. También hay que tener en cuenta el consumo eléctrico, la capacidad de carga, el espacio disponible y el tiempo de secado . Un aparato económico puede alcanzar para una persona que vive sola, mientras que una familia que lava todos los días quizás necesite una máquina de mayor capacidad.

Los secarropas de tambor son una de las opciones más prácticas para quienes necesitan resolver el secado de varias prendas en poco tiempo. Sin embargo, hay dos tecnologías que conviene distinguir : los equipos por calor, que secan la ropa dentro de una máquina cerrada, y los centrífugos, que eliminan buena parte del agua mediante la rotación, pero requieren un tendido posterior.

En el mercado argentino, los modelos centrífugos de entre 5,5 y 6,5 kilos se encuentran, según marca y comercio, en una franja aproximada de $180.000 a $300.000 . Los equipos de tambor por calor pueden superar los $800.000, mientras que los modelos con bomba de calor y prestaciones superiores alcanzan valores de entre $1.800.000 y $2.400.000.

La ventaja de la bomba de calor es que reutiliza parte del calor generado durante el proceso y trabaja a temperaturas más bajas. Eso suele traducirse en un consumo menor que el de muchos secarropas convencionales, aunque el resultado depende del modelo, la carga y el programa elegido.

Los tenders eléctricos calefaccionados juegan en otra liga. Mantienen el formato del tendedero tradicional, pero incorporan barras que se calientan para acelerar la evaporación. Un modelo de Ken Brown, por ejemplo, declara una potencia de 70 watts y una capacidad máxima de 3,5 kilos de ropa húmeda. En cuanto a precios, algunas alternativas con funda térmica rondan los $174.000 a $180.000.

Secadores portátiles y de pared: alternativas económicas para espacios chicos

Para departamentos, monoambientes o viviendas sin lavadero, los secadores portátiles permiten resolver el problema sin hacer instalaciones permanentes. Los modelos tipo armario tienen una estructura vertical, una funda y un sistema que distribuye aire caliente entre las prendas colgadas en perchas.

Las versiones genéricas se ubicaban entre $42.000 y $90.000, mientras que determinados modelos de marcas más conocidas alcanzaban entre $82.000 y $138.000. Estos equipos suelen tener potencias de entre 600 y 1.000 watts. Su punto fuerte es que permiten colgar camisas, remeras y otras prendas sin ocupar toda la habitación con un tender abierto. También pueden reducir las arrugas, aunque el resultado depende del tejido y de cómo se distribuyan las prendas.

Los secarropas de pared, por su parte, incluyen estructuras plegables o sistemas con bolsa de secado por aire caliente. Algunos modelos centrífugos compactos cuestan menos, mientras que las versiones eléctricas por calor tienen precios superiores. Antes de comprar, conviene verificar la capacidad real, la potencia y las condiciones de ventilación que exige el fabricante.

Los equipos eléctricos para el lavadero presentan diferencias de tamaño, potencia y capacidad según las necesidades de cada familia. Magnific

Deshumidificadores de aire: la opción sin calor para eliminar la humedad

El deshumidificador funciona de otra manera: extrae parte del vapor de agua presente en el ambiente y lo acumula en un depósito o lo elimina mediante un drenaje. No seca la ropa con una corriente de aire caliente directa, pero puede ayudar a acelerar el proceso si se combina con un tender tradicional en una habitación cerrada.

Los precios presentan una brecha considerable. Un deshumidificador doméstico pequeño de 22,5 watts se ofrecía a unos $169.000, aunque su capacidad de extracción es limitada. Los modelos con compresor y mayor capacidad pueden ubicarse entre $500.000 y $900.000, según prestaciones, cobertura y marca.

La ventaja es que el aparato también ayuda a reducir la condensación en paredes y ventanas. De todos modos, no reemplaza la reparación de filtraciones ni soluciona por sí solo problemas estructurales de humedad.

Cuánto consume cada electrodoméstico y cómo impacta en la factura de luz

La potencia, expresada en watts, permite estimar cuánta electricidad necesita un equipo durante su funcionamiento. Para calcular el consumo, hay que multiplicar los kilowatts por las horas de uso. Un aparato de 1.000 watts encendido durante una hora consume aproximadamente 1 kWh.

Como referencia, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) publica valores indicativos de consumo para electrodomésticos. Su tabla asigna unos 950 watts a un secarropas por calor y 380 watts a un centrífugo.