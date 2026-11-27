Cuándo se arma el árbol de Navidad 2026 en Argentina: qué día indica la tradición + Agregar ámbito en









La costumbre argentina establece una fecha especial para decorar el arbolito y dar inicio a los preparativos navideños.

En la Argentina, el 8 de diciembre es la fecha tradicional para armar el árbol de Navidad.

Con la llegada de diciembre, muchas familias comenzaron a preparar sus hogares para las fiestas de fin de año. Una de las costumbres más arraigadas es el armado del árbol de Navidad, un ritual que reúne a grandes y chicos alrededor de las luces, las guirnaldas y los adornos que cada hogar conserva o renueva año tras año.

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Aunque en distintos países existen fechas diferentes para colocar la decoración navideña, en la Argentina hay una jornada que se impuso con el paso del tiempo. La elección está relacionada con una celebración del calendario católico y funciona como el punto de partida simbólico de la temporada de Navidad.

Gemini AI Cuándo se arma el árbol de Navidad En la Argentina, la tradición indica que el árbol de Navidad se arma el 8 de diciembre, la fecha en la que la Iglesia católica celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María. En 2026, la jornada caerá martes y será feriado nacional, por lo que muchas familias podrán aprovechar el día para decorar sus casas.

La costumbre vincula el comienzo de los preparativos navideños con esta festividad religiosa, que recuerda el dogma según el cual la Virgen María fue concebida sin pecado original. La doctrina fue proclamada oficialmente por el papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854, y con el tiempo la fecha quedó asociada en nuestro país con el armado del arbolito.

De todos modos, no existe una única fecha universal para colocar el árbol. En algunas tradiciones cristianas, la decoración comienza con el primer domingo de Adviento, el período de preparación para la Navidad. En 2026, esa jornada será el 29 de noviembre. En la Argentina, sin embargo, el 8 de diciembre continúa siendo la fecha más extendida para realizar esta actividad.

Pexels Cuándo se desarma el árbol de Navidad y qué significan sus adornos Así como existe una fecha tradicional para armar el árbol, también hay una jornada que marca el cierre de la decoración navideña: el 6 de enero, cuando se celebra el Día de los Reyes Magos o Epifanía. Según la costumbre, ese día se retiran el arbolito, las luces y los adornos, aunque muchas familias mantienen la decoración durante algunos días más. Los elementos que se colocan en el árbol también tienen significados asociados con distintas tradiciones. Las esferas, por ejemplo, se relacionan con las antiguas manzanas que decoraban los árboles y con la abundancia. La estrella que suele ubicarse en la punta representa la Estrella de Belén, que, según el relato cristiano, guio a los Reyes Magos hasta el lugar donde nació Jesús. Los colores también forman parte de ese simbolismo: el verde se asocia con la esperanza y la vida; el rojo, con el amor; el dorado, con la luz y la riqueza espiritual; y el blanco, con la paz y la pureza. Las luces, por su parte, evocan la iluminación y la celebración. Más allá de su significado religioso, el armado del árbol se convirtió en una actividad familiar que marca el comienzo de las fiestas y permite renovar una tradición compartida.

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