El exótico país asiático ideal para emigrar en 2025: formas, problemas posibles y por qué conviene

Este particular destino es una gran opción para quienes buscan aventurarse en un nuevo estilo de vida.

La cuarta opción es el programa "Malasia Mi Segundo Hogar". Este programa permite a los extranjeros obtener un permiso de residencia de larga duración sujeto al requisito de capacidad financiera y de inversión.

Por último, existe la opción de obtener la ciudadanía en matrimonio con un ciudadano malasio.

Probables problemas para viajar a Malasia

Violación del régimen de visados: permanecer después de la expiración del visado puede dar lugar a multas deportación o prohibición de la entrada.

Errores documentales: la documentación falsa puede dar lugar a la denegación del visado.

Violación de leyes laborales: trabajar sin autorización puede llevar incluso a la deportación.

Problemas con el registro de empresas: en el caso de los emprendedores, un mal registro de la empresa, la violación de leyes fiscales o el incumplimiento de regulaciones comerciales pueden dar lugar a sanciones, incluido el cierre de la empresa.

La violación de leyes locales, incluyendo drogas, puede llevar incluso a la pena de muerte.

Derecho familiar: en un matrimonio con un malasio, puede haber problemas a la hora del divorcio con la tenencia de los hijos.

Por qué conviene emigrar a Malasia

No obstante, el país tiene una economía fuertemente desarrollada, una gran calidad de vida a bajo costo, una gran diversidad cultural y gastronómica y enormes comodidades, sobre todo para todas aquellas personas mayores de 60 años, aunque esto no quiere decir que no sea un destino atractivo para la gente joven.