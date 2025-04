Escapadas sensacionales cerca de Buenos Aires: queda a 100 kilómetros de la Ciudad y es el pueblo indicado si buscás tranquilidad

Actividades para hacer en Villars

Este pueblo es perfecto para quienes buscan desconectar del ruido urbano. Hay varias opciones para disfrutar un día o un fin de semana al aire libre. Una de las preferidas es alquilar una casa quinta, descansar bajo la sombra de los árboles y disfrutar del verde en su máxima expresión.

Los que quieren algo más movido pueden seguir el circuito turístico del pueblo, que incluye joyas como el Viejo Bar Manolo (Lo de Forte), el bodegón El Encuentro o el restaurante Lo de Lala. Todos tienen ese aire de campo y platos bien argentinos: empanadas, pastas y los infaltables churros de Las Liebres, considerados de los mejores de la provincia.

Además, hay espacios históricos como la Vieja Estación, con un edificio de dos pisos al estilo francés. Aunque ya no funciona como tal, ahora alberga una biblioteca y un pintoresco Museo Ferroviario, que guarda recuerdos de la época dorada del tren en Argentina.

Quienes prefieran el contacto con la naturaleza pueden pasear por el Monte Vinelli o simplemente caminar por los jardines floridos del pueblo. Cada rincón tiene algo que invita a quedarse un rato más.

Cómo ir hasta Villars

En auto, el acceso es sencillo. Desde CABA, se toma la Ricchieri, se empalma con la autopista Ezeiza-Cañuelas y luego se sigue por la Ruta Provincial 6. El camino es directo y bien señalizado.

Para quienes no manejan, hay alternativa en colectivo: la línea 136 sale desde Caballito y llega a Villars en unas dos horas. No es la opción más rápida, pero sí accesible para quienes no cuentan con vehículo.