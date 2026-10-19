Ni antipáticos ni fríos: la razón psicológica por la que a muchos adultos les cuesta confiar en los demás

Detrás de ciertas barreras emocionales puede haber experiencias tempranas que dejaron huella y todavía influyen en la manera de construir relaciones.

Las relaciones cercanas pueden despertar emociones contradictorias, incluso cuando existe el deseo de compartir la vida con otra persona.

A algunas personas les cuesta bajar la guardia, contar lo que sienten o creer que alguien estará ahí cuando lo necesiten. Desde afuera, esa actitud puede confundirse con frialdad, desinterés o falta de empatía. Sin embargo, la ciencia de los vínculos afectivos estudia cómo las experiencias tempranas pueden influir en la confianza, la intimidad y la forma de relacionarse durante la vida adulta.

La teoría del apego ofrece una explicación posible: los primeros vínculos con las figuras de cuidado contribuyen a construir expectativas sobre los demás.

Cuando un chico encuentra consuelo, atención y respuestas previsibles, puede aprender que pedir ayuda es seguro. Si recibe rechazo, indiferencia o señales contradictorias, en cambio, podría desarrollar una mayor cautela a la hora de expresar sus necesidades.

La infancia es una etapa en la que se aprende, entre otras cosas, qué esperar de las personas cercanas. Un adulto que responde con sensibilidad ante el llanto, el miedo o la frustración ayuda a que el niño reconozca sus emociones y busque apoyo. Cuando las respuestas son imprevisibles o las necesidades afectivas quedan desatendidas de manera reiterada, ese aprendizaje puede volverse más complejo .

Las experiencias afectivas de los primeros años pueden influir en la manera de relacionarse durante la adultez.

Crecer en un ambiente donde las muestras de cariño dependen del comportamiento, escuchar que expresar tristeza es una exageración o sentir que pedir ayuda genera molestias pueden influir en la manera de interpretar los vínculos. En algunos casos, el chico aprende a guardar silencio, a resolver todo por su cuenta o a no mostrar cuánto le importa otra persona.

Años después, esas estrategias pueden aparecer en situaciones cotidianas. Alguien recibe un mensaje afectuoso y sospecha que hay una segunda intención; otra persona evita hablar de sus problemas por temor a que la juzguen; una tercera se aleja justo cuando una relación empieza a volverse más cercana.

El pasado puede influir sin determinarlo todo. También pesan las amistades, las parejas, el contexto social, la autoestima y las experiencias de cuidado que aparecen más adelante. Una relación respetuosa puede ayudar a revisar expectativas aprendidas, mientras que nuevos episodios de rechazo pueden reforzarlas.

¿Qué es el apego desorganizado y cómo condiciona tus relaciones actuales?

La teoría del apego estudia cómo se forman los vínculos entre los niños y sus cuidadores. Dentro de ese marco se describen distintos patrones: seguro, evitativo, ansioso o ambivalente y desorganizado. Son categorías que ayudan a interpretar tendencias relacionales, pero no equivalen por sí solas a diagnósticos clínicos.

El apego desorganizado se caracteriza por respuestas contradictorias frente a una figura de cuidado: la persona puede buscar cercanía y, al mismo tiempo, experimentar temor o desconcierto ante ella. En la infancia, esto puede observarse cuando el cuidador representa tanto una fuente de consuelo como de miedo.

En la adultez, algunas personas con experiencias vinculares de este tipo pueden desear una relación íntima y, al mismo tiempo, sentirse amenazadas por la vulnerabilidad que implica. Se acercan, pero cuando el vínculo gana profundidad empiezan a desconfiar, buscan señales de rechazo o sienten la necesidad de tomar distancia.

La confianza interpersonal se construye a partir de múltiples factores, desde la crianza hasta los vínculos que aparecen con el paso del tiempo. Magnific

Del miedo a la intimidad a la autoregulación emocional

Confiar implica aceptar cierto grado de incertidumbre. No existe una garantía absoluta de que la otra persona nunca decepcione, pero una relación saludable permite expresar necesidades, conversar sobre los conflictos y establecer límites sin que cada desacuerdo se viva como una amenaza de abandono.

Cuando alguien aprendió a protegerse manteniendo distancia, abrirse puede resultar incómodo incluso frente a una persona confiable. A veces, el silencio funciona como defensa; otras veces, aparece la necesidad de controlar cada detalle o interpretar una demora en responder como una señal de desinterés. Identificar esas reacciones permite distinguir entre lo que está ocurriendo en el presente y lo que se teme que vuelva a suceder.

La autorregulación emocional es una herramienta central en ese proceso. Consiste en reconocer lo que se siente, tolerar el malestar y elegir cómo actuar sin responder automáticamente al miedo o al enojo.

Hacer una pausa antes de discutir, poner en palabras una inseguridad o pedir una aclaración en lugar de dar por hecho un rechazo son recursos que pueden ayudar a mejorar la comunicación.