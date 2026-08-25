Qué significa no publicar nada en redes sociales, según la psicología + Agregar ámbito en









La decisión de mantener un perfil silencioso puede estar vinculada con la privacidad, la autonomía y la forma de relacionarse con la mirada ajena.

Cada perfil construye una manera particular de mostrarse frente a los demás en internet. Pexels

Hay quienes revisan Instagram varias veces al día, miran historias, responden mensajes y siguen de cerca lo que hacen sus conocidos, pero casi nunca dejan una huella propia. Para la psicología, este comportamiento puede decir algo sobre la manera en que una persona se vincula con la exposición pública y la aprobación de los demás, un fenómeno que también analiza la ciencia.

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El fenómeno también pone en discusión una idea bastante instalada: que quien no muestra su vida en internet es necesariamente reservado, aburrido o tiene poco para contar. En realidad, detrás de un perfil prácticamente vacío pueden existir motivos muy diferentes, desde una elección consciente de preservar la intimidad hasta inseguridades vinculadas con la mirada ajena.

Las redes sociales forman parte de la vida cotidiana y cambiaron la manera de compartir momentos personales. Pexels Las redes sociales convirtieron la publicación cotidiana en una forma habitual de interacción. Fotos de una salida, una comida, un viaje o incluso un momento aparentemente insignificante pueden terminar frente a cientos de personas. Frente a ese escenario, elegir no compartir también puede ser una decisión.

Por qué algunas personas utilizan las redes sociales, pero no publican nada Dentro de la psicología y los estudios sobre comportamiento digital aparece una categoría que describe a quienes mantienen una presencia activa en las plataformas, pero prácticamente no publican contenido propio: el llamado zero posting, perfil que puede estar relacionado con una menor dependencia de la validación externa y con una relación más consciente con la exposición personal.

Una persona puede mirar historias, conversar por mensajes, seguir cuentas y enterarse de las novedades de sus amigos sin sentir que necesita mostrar qué está haciendo. La diferencia está en que no convierte cada experiencia en contenido. Uno de los aspectos asociados con este comportamiento es la protección de la intimidad. Para algunas personas, determinados momentos conservan valor precisamente porque quedan dentro de un círculo reducido.

También puede existir una relación distinta con los llamados “me gusta”. La cantidad de reacciones recibidas puede funcionar como una forma de aprobación social, pero no todas las personas le asignan el mismo peso. Investigaciones sobre validación en redes encontraron vínculos entre determinadas conductas orientadas a conseguir más aprobación y niveles más bajos de autoestima. Entre ellas aparecen acciones como pedir likes o eliminar una publicación cuando recibe poca interacción. La exposición digital puede adoptar distintas formas según los hábitos y preferencias de cada usuario. Pexels Qué pasa con los que publican todo de su vida en internet En el extremo opuesto aparecen quienes documentan prácticamente cada aspecto de su rutina. El desayuno, el gimnasio, una salida con amigos, una discusión, un viaje, una compra o una celebración pueden transformarse en una sucesión permanente de historias y publicaciones. La psicología relaciona en determinados casos esta necesidad de compartir constantemente con la búsqueda de aprobación y con rasgos narcisistas. La nota plantea que los “me gusta” pueden interpretarse como señales de aceptación y que, para algunas personas, obtenerlos se vuelve una fuente importante de validación. Una investigación sobre 332 usuarios encontró distintas formas de relacionarse con la validación digital: algunas estaban vinculadas con menor autoestima, mientras que otras formas de publicación honesta o positiva presentaban asociaciones diferentes con rasgos de personalidad. El problema aparece cuando la publicación deja de ser una elección y se transforma en una necesidad. Si una persona siente que debe subir una foto para sentirse atractiva, contar una experiencia para demostrar que está bien o revisar compulsivamente cuántos “me gusta” recibió, la interacción digital puede convertirse en una fuente de dependencia emocional.

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