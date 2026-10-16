Qué cocinar el Día de la Madre: 5 almuerzos fáciles y deliciosos para hacer en casa

Desde pastas cremosas hasta pollo al curry y salmón al horno, estas cinco recetas son ideales para preparar un almuerzo especial y sorprender a mamá sin complicarse en la cocina.

Pastas, pollo al curry, estofado, lasaña de plátano y salmón al horno son cinco ideas para preparar un almuerzo casero y sorprender a mamá en su día.

El Día de la Madre es una buena oportunidad para preparar una comida casera y compartir un momento especial en familia . No hace falta organizar un menú demasiado elaborado: con ingredientes fáciles de conseguir y recetas prácticas , es posible armar un almuerzo rico y diferente para agasajar a mamá.

Entre las alternativas hay platos con carne, pollo, pescado y pastas . La clave está en elegir una preparación que se adapte a los gustos de la familia, organizar los tiempos de cocción y acompañar el plato principal con una guarnición sencilla.

Son una opción ideal para quienes buscan un almuerzo delicioso sin pasar horas en la cocina. Esta receta de inspiración italiana combina pasta, huevo, queso y panceta para conseguir una salsa cremosa, con pocos ingredientes y mucho sabor.

Para prepararlos, cociná los spaghetti en abundante agua con sal hasta que estén al dente. Mientras tanto, dorá la panceta cortada en trozos pequeños. En un recipiente aparte, mezclá huevos con queso rallado y pimienta negra. Cuando la pasta esté lista, escurrila y reservá un poco del agua de cocción .

Integrá la pasta caliente con la panceta y retirala del fuego antes de sumar la mezcla de huevo y queso. Revolvé rápidamente para formar una salsa suave, utilizando un poco del agua reservada si hace falta. Serví inmediatamente con más queso rallado y pimienta. Para una carbonara tradicional, no es necesario agregar crema de leche .

Pollo al curry con vegetales: una alternativa llena de sabor

El pollo al curry con vegetales permite llevar a la mesa un plato aromático y colorido sin recurrir a técnicas complicadas. La combinación de pollo, cebolla, zanahoria, morrón y especias ofrece una alternativa diferente a las preparaciones habituales del almuerzo familiar.

Para hacerlo, cortá el pollo en cubos y doralo en una sartén profunda con un poco de aceite. Agregá cebolla y los vegetales elegidos, cociná unos minutos e incorporá curry en polvo. Después, sumá un poco de caldo o leche de coco y dejá que la preparación se cocine a fuego moderado hasta que el pollo esté completamente cocido y la salsa tome consistencia.

Podés acompañarlo con arroz blanco para aprovechar la salsa y completar el plato. Si preferís sabores suaves, agregá el curry de a poco y ajustá la cantidad al gusto. También podés preparar los vegetales con anticipación para reducir el trabajo justo antes de servir.

Estofado de carne: un almuerzo casero y reconfortante

El estofado de carne es una buena elección para quienes prefieren los platos abundantes y con una cocción lenta que concentre los sabores. Se puede preparar con cortes económicos para guisar, cebolla, zanahoria, ajo, tomate y caldo, ingredientes que suelen estar disponibles en cualquier supermercado.

Primero, cortá la carne en cubos y dorala en una olla con un poco de aceite. Retirala momentáneamente, rehogá la cebolla y el ajo, y agregá la zanahoria y el tomate. Volvé a incorporar la carne, cubrí parcialmente con caldo y cociná a fuego bajo hasta que quede tierna. El tiempo dependerá del corte utilizado.

Este plato tiene la ventaja de que puede prepararse con anticipación y recalentarse antes del almuerzo. Servilo con puré de papas, arroz o pan para acompañar la salsa. Para que la comida sea más práctica, podés dejar los ingredientes cortados desde la mañana y concentrarte en la cocción mientras organizás la mesa.

Lasaña de plátano: una receta diferente para sorprender

La lasaña de plátano es una alternativa original para quienes quieren salir de las recetas tradicionales. Combina capas de plátano con quesos que se funden durante la cocción y forman una preparación gratinada, ideal para compartir.

Para una versión casera, utilizá plátanos maduros, mozzarella y queso parmesano. Cortá los plátanos en láminas y dorá ligeramente las piezas en una sartén o al horno. Después, acomodá una capa en una fuente aceitada, agregá queso y repetí el procedimiento hasta completar el recipiente. Terminá con parmesano para lograr una superficie dorada.

Llevá la fuente a un horno precalentado hasta que el queso se derrita y la preparación esté caliente en el centro. Dejala reposar unos minutos antes de cortar las porciones para que mantenga mejor su forma. Puede servirse como plato principal acompañado de una ensalada fresca, que aporta contraste y equilibra la textura del queso.

Salmón al horno: una opción sencilla y elegante

El filete de salmón al estilo mediterráneo es una alternativa para quienes prefieren pescado y quieren preparar un plato especial con pocos pasos. Su sabor combina bien con ajo, limón, pimienta, aceite de oliva y hierbas aromáticas, por lo que no necesita una gran cantidad de condimentos.

Para cocinarlo, colocá los filetes en una fuente para horno, agregá aceite de oliva, ajo picado, pimienta y unas gotas de limón. Horneá a temperatura media-alta hasta que el pescado esté cocido y se separe fácilmente con un tenedor. El tiempo dependerá del grosor de los filetes, por lo que conviene controlar la cocción para evitar que se resequen.

Acompañalo con papas al horno, puré o cuscús y sumá una ensalada de hojas verdes para completar el menú. Para organizar el almuerzo sin apuros, podés dejar lista la guarnición y condimentar el pescado poco antes de hornearlo. Así, el plato llega a la mesa recién preparado y se convierte en una opción especial para celebrar el Día de la Madre.

Más allá de la receta elegida, lo importante es dedicar tiempo a preparar una comida especial y disfrutarla en familia. Con ingredientes simples, un poco de organización y una mesa preparada con cariño, cualquiera de estas cinco propuestas puede convertirse en el plato ideal para celebrar el Día de la Madre y crear un recuerdo inolvidable junto a mamá.