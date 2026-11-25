Cuándo será la última superluna de 2026 y a qué signos afectará + Agregar ámbito en









El año despedirá su ciclo lunar en diciembre con la Luna llena más cercana y brillante de todo el calendario, que movilizará a distintos signos del zodíaco.

El satélite natural vuelve a acercarse a la Tierra en el tramo final del año y ofrece un espectáculo visible a simple vista.

El cierre de 2026 reserva dos fenómenos astronómicos destacados vinculados al ciclo lunar. Luego de la superluna registrada el martes 24 de noviembre, conocida tradicionalmente como Luna del Castor, el calendario espacial tendrá una última cita de estas características antes de despedir el año.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Estos eventos combinan la mecánica celeste con tradiciones culturales y lecturas astrológicas que analizan cómo cada plenilunio repercute en los signos del zodíaco según su ubicación en el cielo.

Qué es la superluna Aunque la NASA aclara que no se trata de una categoría astronómica oficial, el término superluna se utiliza de manera extendida para identificar a las lunas llenas que coinciden con el punto más próximo de su recorrido alrededor de la Tierra. Dado que la órbita lunar no es un círculo perfecto sino una elipse, existen tramos de mayor cercanía, denominados perigeo.

Cuando la fase plena ocurre dentro del 90% de ese acercamiento orbital, el satélite puede verse hasta un 14% más grande y un 30% más brillante en comparación con la luna llena más lejana del año. Para apreciar mejor ese efecto visual sin necesidad de telescopios ni binoculares, conviene observarla apenas asoma sobre el horizonte, donde árboles o edificios sirven como referencia de escala y la atmósfera le otorga tonos anaranjados o amarillentos.

Superluna del 24 de noviembre: signos afectados La penúltima luna llena del año tuvo lugar el martes 24 de noviembre y recibió el nombre popular de Luna del Castor, una denominación heredada de las tradiciones estacionales de pueblos originarios de América del Norte. Desde la mirada astrológica, este plenilunio se produjo en el signo de Géminis, en oposición al Sol en Sagitario y en cercanía con Urano, lo que impulsó conversaciones pendientes y cambios de perspectiva en los cuatro signos mutables:

Géminis : Al ocurrir en su propio signo, movilizó la identidad, la expresión personal y la necesidad de comunicar definiciones o cerrar etapas afectivas

: Al ocurrir en su propio signo, movilizó la identidad, la expresión personal y la necesidad de comunicar definiciones o cerrar etapas afectivas Sagitario : Con el Sol transitando su signo frente a la Luna, puso el foco en las parejas y asociaciones, demandando equilibrio entre independencia y compromiso

: Con el Sol transitando su signo frente a la Luna, puso el foco en las parejas y asociaciones, demandando equilibrio entre independencia y compromiso Virgo : Activó el terreno profesional, las metas a largo plazo y el reconocimiento público, propiciando decisiones laborales y el abandono de exigencias innecesarias

: Activó el terreno profesional, las metas a largo plazo y el reconocimiento público, propiciando decisiones laborales y el abandono de exigencias innecesarias Piscis: Repercutió sobre el hogar, la familia y las bases emocionales, impulsando cierres de ciclo y límites saludables para resguardar el descanso Cuándo será la próxima superluna y signos afectados La última superluna de 2026 será la Superluna Fría, que alcanzará su punto máximo el miércoles 23 de diciembre a las 22:28 en Argentina (01:28 UTC del jueves 24). Será la luna llena más cercana a la Tierra de todo el año y podrá observarse a simple vista mirando hacia el horizonte este-noreste poco después del anochecer. En el plano astrológico, el fenómeno ocurrirá con la Luna en Cáncer y el Sol en Capricornio, concentrando su influencia en el eje entre la vida familiar y las responsabilidades laborales, con impacto directo sobre los cuatro signos cardinales: Cáncer : Al darse en su signo, traerá un cierre emocional profundo y revelaciones vinculadas con el bienestar íntimo y las necesidades personales

: Al darse en su signo, traerá un cierre emocional profundo y revelaciones vinculadas con el bienestar íntimo y las necesidades personales Capricornio : Con el Sol en su signo opuesto a la Luna, enfocará la atención en los vínculos de pareja, las sociedades y el balance entre el deber profesional y los afectos

: Con el Sol en su signo opuesto a la Luna, enfocará la atención en los vínculos de pareja, las sociedades y el balance entre el deber profesional y los afectos Aries : Impulsará definiciones relevantes en el ámbito doméstico, familiar o de vivienda, pidiendo ordenar la base emocional antes de encarar nuevos objetivos

: Impulsará definiciones relevantes en el ámbito doméstico, familiar o de vivienda, pidiendo ordenar la base emocional antes de encarar nuevos objetivos Libra: Iluminará el plano laboral y la proyección pública, generando definiciones clave sobre el rumbo profesional y las responsabilidades asumidas

Temas Luna