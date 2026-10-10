¿Qué dice la psicología sobre las personas con muchos tatuajes?

Lo que antes se asociaba casi siempre con la rebeldía hoy convive con motivos mucho más personales y variados.

Tener muchos tatuajes puede coincidir con algunos rasgos de personalidad, aunque por sí solo no alcanza para definir a una persona.

Hay quienes se hacen un tatuaje para recordar un momento especial y otros que terminan con gran parte del cuerpo cubierto de dibujos. Más allá de los gustos personales, la ciencia investigó qué relación existe entre esta elección y determinados rasgos de personalidad, con resultados interesantes sobre quienes disfrutan de llevar tinta en la piel.

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Durante mucho tiempo, estas marcas estuvieron asociadas con la rebeldía y ciertos prejuicios sociales . Sin embargo, su popularidad creció y cada vez más personas las incorporan a su apariencia. Ese cambio también despertó el interés de la psicología por comprender las motivaciones detrás de una decisión tan personal.

Uno de los aspectos que más llama la atención de la psicología es la relación entre los tatuajes y la manera en que cada persona expresa su identidad. Para muchos, elegir qué llevar sobre la piel representa una oportunidad de mostrar sus gustos, recordar experiencias importantes o sentirse más cómodos con su apariencia.

Para muchas personas, los tatuajes funcionan como una forma de expresar gustos, recuerdos y aspectos de su identidad.

Un estudio publicado en la revista científica Psychological Reports reunió a 540 voluntarios, algunos tatuados y otros sin ninguna marca permanente . Los investigadores encontraron diferencias en ciertos rasgos de personalidad, especialmente en la extroversión, la búsqueda de experiencias y la necesidad de sentirse únicos.

Esta última característica está relacionada con el deseo de diferenciarse de los demás. En ese sentido, elegir un diseño personal, sin preocuparse demasiado por las modas o las opiniones ajenas, puede ser una forma de reforzar la propia identidad.

También aparece la cuestión del amor propio. Una frase dedicada a un familiar, un dibujo relacionado con la infancia o una imagen elegida simplemente por su belleza pueden tener un significado especial para quien los lleva.

Sin embargo, sentirse identificado con un tatuaje no significa necesariamente tener mayor autoestima. La investigación citada encontró diferencias de personalidad, pero no comprobó que hacerse uno mejore la valoración personal.

Extroversión y sociabilidad: por qué se relacionan mejor con el entorno

La facilidad para relacionarse con los demás es otro aspecto que aparece en la investigación. Al comparar a los participantes, los especialistas encontraron que quienes tenían tatuajes obtuvieron puntuaciones más altas en extroversión.

Este rasgo está relacionado con una mayor disposición para conversar, participar en reuniones sociales y disfrutar de actividades compartidas. Las personas extrovertidas suelen sentirse cómodas al conocer gente nueva y tienen más facilidad para iniciar conversaciones.

En la vida cotidiana, un tatuaje también puede funcionar como tema de charla. Una referencia a una película, una banda favorita o un personaje conocido puede despertar curiosidad y facilitar los primeros intercambios con desconocidos.

Además, mostrar algo elegido por gusto propio permite compartir una parte de la personalidad sin necesidad de explicarla demasiado. Para quienes disfrutan de socializar, estas marcas pueden convertirse en otra manera de encontrar intereses en común.

De todas formas, ser extrovertido no garantiza mejores amistades ni relaciones más duraderas. El estudio identificó una tendencia entre los grupos analizados, pero no demostró que las personas tatuadas tengan mejores habilidades sociales.

Los tatuajes también pueden convertirse en una forma simple de iniciar conversaciones y encontrar gustos en común. Freepik

Búsqueda de experiencias y apertura hacia lo desconocido

Hay personas que disfrutan de probar actividades nuevas, conocer lugares diferentes y cambiar sus costumbres de vez en cuando. Esa curiosidad también apareció entre las características identificadas por los investigadores.

Los resultados mostraron que los participantes tatuados tenían una mayor tendencia a buscar experiencias nuevas y a diferenciarse de los demás. Son rasgos relacionados con el interés por explorar situaciones poco habituales y tomar decisiones personales, incluso cuando se alejan de lo que acostumbra hacer el entorno.

Hacerse un dibujo permanente puede representar una de esas experiencias. Elegir un diseño, decidir dónde llevarlo y aceptar que acompañará a la persona durante años implica tomar una decisión sobre su propia apariencia.

Para algunos, la experiencia resulta tan atractiva como el resultado. Disfrutan de visitar estudios, conocer artistas y descubrir diferentes estilos. Otros simplemente encuentran algo que les gusta y deciden incorporarlo a su cuerpo.

La necesidad de singularidad también ayuda a entender por qué ciertos individuos prefieren imágenes originales o referencias con significados íntimos. No siempre buscan llamar la atención, sino llevar algo que represente sus intereses y preferencias.

El trabajo realizado con los 540 voluntarios encontró diferencias entre quienes tenían tatuajes y quienes no, aunque sus autores advirtieron que los resultados no permiten establecer una regla para todas las personas. Tampoco se comprobó que acumular más dibujos intensifique estas características, ya que las motivaciones pueden cambiar de una elección a otra.