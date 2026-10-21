Qué es la ameba "comecerebros", cómo se contagia y por qué es mortal

El microorganismo crece en aguas dulces a partir de los 25 a 30 grados y evita los entornos de agua salada.

La trágica muerte de un niño de 10 años en Catamarca a causa de meningoencefalitis amebiana primaria encendió las alarmas sanitarias en el país. El diagnóstico fue confirmado por el Instituto Malbrán y motivó la clausura preventiva del complejo termal de Fiambalá, mientras las autoridades investigan si las aguas del lugar tuvieron relación con el contagio del menor.

Este cuadro médico es provocado por la Naegleria fowleri , un microorganismo conocido popularmente como la ameba "comecerebros" . El parásito habita en aguas dulces templadas y se contagia exclusivamente cuando el agua contaminada ingresa con fuerza por la nariz durante actividades recreativas.

Una vez adentro, viaja hasta el cerebro y destruye el tejido cerebral, desencadenando una infección severa que resulta mortal en más del 95% de los casos debido a la rapidez con la que avanza la enfermedad y la dificultad para diagnosticarla a tiempo.

La Naegleria fowleri es un organismo unicelular de vida libre que se encuentra de manera natural en entornos de agua dulce y cálida como lagunas, ríos, estanques, aguas termales y suelos húmedos. En ocasiones muy poco frecuentes también puede hallarse en piletas o áreas de juegos acuáticos que no cuentan con un mantenimiento de cloración adecuado.

Este microorganismo se desarrolla principalmente durante las temporadas de calor y períodos de sequía , cuando la temperatura del agua aumenta y su nivel desciende. Aunque está presente en la naturaleza de forma habitual, las infecciones en seres humanos son sumamente raras y consideradas accidentes biológicos, ya que las personas no forman parte de su ciclo de vida natural.

Cómo se contagia y cómo prevenirlo

La única forma de contraer la infección ocurre cuando el agua que alberga a la ameba entra de manera profunda por las fosas nasales. Desde allí, el parásito se desplaza a través de los nervios de la cavidad nasal, atraviesa las pequeñas aberturas del cráneo y logra alojarse en la masa cerebral.

Es fundamental remarcar que la enfermedad no se transmite por beber agua contaminada ni tampoco de persona a persona, por lo que no existe riesgo de contagio para convivientes, familiares ni personal de salud.

Para reducir el peligro al nadar en agua dulce o termal, los especialistas recomiendan mantener la cabeza fuera del agua, usar pinzas o clips nasales para tapar los orificios de la nariz o directamente optar por bañarse en el mar, donde las aguas saladas y frías impiden la supervivencia de este parásito.

Por qué es mortal la ameba "comecerebros"

La letalidad de esta infección se debe a la velocidad con la que destruye el tejido nervioso central una vez que logra instalarse en el cerebro. El cuadro inicial suele confundirse con una meningitis bacteriana común, presentando dolores de cabeza, fiebre, náuseas y vómitos, lo que posterga un tratamiento adecuado.

A medida que la patología progresa, el paciente experimenta rigidez en el cuello, confusión, pérdida del equilibrio, convulsiones y estado de coma. Dado que la evolución es fulminante y los síntomas de alerta aparecen cuando el daño cerebral ya está avanzado, la tasa de mortalidad ronda el 95%, contando con muy pocos medicamentos antiparasitarios específicos capaces de revertir el cuadro si no se aplican en las primeras horas.