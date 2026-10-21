Catamarca en alerta por la ameba "come-cerebros": murió un niño de 10 años y cerraron las Termas de Fiambalá + Agregar ámbito en









La municipalidad de la localidad ordenó el cierre preventivo de las Termas al público mientras avanza la investigación. El menor sufrió un cuadro de meningoencefalitis amebiana primaria.

La alerta por la bacteria motivó el cierre de las Termas de manera preventiva. Google Maps

Luego de que un niño de 10 años muriera infectado por entrar en contacto con la ameba "come-cerebros", la provincia de Catamarca se mantiene en alerta a medida que avanza la investigación del caso. Se sospecha que el contagio podría haber sido en aguas termales y el Complejo de Fiambalá cerró sus puertas al público preventivamente.

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El menor sufrió un cuadro de meningoencefalitis amebiana primaria y la Municipalidad decidió suspender de manera preventiva las actividades en el complejo termal local mientras se investiga si el menor contrajo la infección allí.

Alerta en Catamarca por la ameba "come-cerebros" La Municipalidad de Fiambalá, en Catamarca, cerró de manera preventiva el complejo termal mientras el Ministerio de Salud provincial analiza muestras de agua y superficies para determinar dónde estuvo expuesto el chico al microorganismo Naegleria fowleri. Por el momento, no se confirmó que el contagio haya ocurrido en las termas.

En medio de la investigación, el Complejo comunicó la decisión aunque explicó que la razón se debe a "trabajos de refacción y puesta en valor” por tiempo indefinido.

Entre los ambientes bajo evaluación se encuentran las aguas termales y otros sitios con agua dulce templada o caliente, condiciones en las que puede encontrarse la bacteria Naegleria fowleri, que puede provocar la meningoencefalitis amebiana primaria.

Entre los ambientes bajo evaluación se encuentran las aguas termales, condiciones en las que puede encontrarse la bacteria Naegleria fowleri. Murió un niño de 10 años por la ameba "come-cerebros": qué es y cómo se contrae la infección Naegleria fowleri es una ameba de vida libre que habita principalmente en aguas dulces templadas o calientes. Puede encontrarse en lagos, ríos, estanques, aguas termales y suelos de distintas partes del mundo. En ocasiones excepcionales, también se detectó en piscinas, espacios recreativos con chorros de agua y otros lugares con mantenimiento inadecuado, así como en agua de la llave. La infección se produce cuando el agua contaminada con la ameba ingresa por la nariz. Desde allí, el microorganismo puede desplazarse a través de los nervios olfativos y llegar al cerebro, donde provoca una inflamación grave del sistema nervioso central. La infección no se contrae al beber agua contaminada ni se transmite de persona a persona. Por lo tanto, no existe riesgo de contagio para los familiares, convivientes, el personal de salud u otros contactos del niño fallecido.

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