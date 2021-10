Whiskies para tomar o para regalar: ¿Cuáles son los preferidos de los argentinos?

Contrario a lo que se cree, tanto en blends como en single malts, una tendencia creciente es la mezcla en la coctelería. Derribando el mito de que el whisky no se mezcla y abriéndole las puertas a un mundo de sabores, aromas y experimentación de la mano de los mejores bares y bartenders de Argentina, pero también de los consumidores “que durante estos últimos 18 meses se animaron a probar y preparar cócteles en casa para acompañar una comida o cortar la semana con un trago”, opina Caruso.

El dato

El whisky escocés más vendido en el mundo es Johnnie Walker, y también lo es en Argentina con 104.000 cajas de 9Lts, según el último International Wine & Spirits Report 2020. Entre las que se destacan su amplia variedad de sus etiquetas como Johnnie Walker Red Label ($2.750), el icónico Johnnie Walker Black Label ($4.825) y el Johnnie Walker Blue Label ($32.280)”.

Tradicionales y un exclusivo, con cacao

Fundado en 1824, The Macallan es conocido en todo el mundo por sus extraordinarios whiskies de malta. Desde la compañía resaltan que sus dos whiskies más demandados con The Macallan Double Cask 12YO ($18.410) y The Macallan Sherry Oak 12YO ($22.272). Por otro lado, la marca presentó recientemente The Macallan Harmony Collection Rich Cacao, el primer whisky de edición limitada de una nueva e innovadora serie de single malts que verá a la marca avanzar en su viaje hacia un envase sustentable.

TheMacallan_SherryOak.jpg

Inspirada en la arraigada conexión de The Macallan con la naturaleza durante casi 200 años, The Harmony Collection es una exploración hacia el mundo de los envases sostenibles, que fusionará técnicas innovadoras con materiales del mundo natural al final de su vida para verlos renacer con un propósito renovado.

macallan cacao.jpg

“The Macallan Harmony Collection Rich Cacao es una expresión maravillosa que une el mundo del whisky con el fascinante mundo del chocolate. Trabajando en colaboración con Jordi Roca, reconocido como uno de los mejores y más creativos pasteleros del mundo y con el excepcional chocolatero Damian Allsop, emprendí un viaje de descubrimiento aprendiendo de la artesanía, la pasión y la creatividad que implica hacer chocolate. Mientras me sumergía en este mundo, descubrí una gran sinergia entre el proceso de elaboración del whisky y el del chocolate. Ambos requieren tiempo y una atención excepcional a los detalles, incluso un cambio mínimo en el proceso fomentaría la aparición de diferentes aromas y sabores”, comparte Polly Logan, Whisky Maker para The Macallan.

El Bourbon más vendido del mundo

Jim_Beam_750.jpg

Jim Bim es un whisky americano elaborado en Estados Unidos hecho a base de maíz y de sabor más suave y dulce que un escocés. Se añejó en barricas de robre americano por dos años. Se trata del Bourbon más vendido del mundo.

Clásicos que no pierden vigencia

pernod ricard.png

Por último, Pernod Ricard ofrece cuatro alternativas muy demandadas en el mercado local. Tres whiskies escoceses (The Glenlivet F Reserve x750ml, $6.095,00; Ballantines Finest x750, $2.068,00 y el tradicional Chivas 12 x750, $3.874,00) y un irlandés, el Jameson de 750ml, a $2.528.