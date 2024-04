Qué es la Cowboy Core, la tendencia del lejano oeste que se usará esta temporada

Seguramente ya has visto esta tendencia, pero ahora ya sabes cómo se llama. La Cowboy Core , es la moda inspirada en los cowboys de Estados Unidos. Se hizo popular en los últimos meses tras el lanzamiento del disco de Beyonce Cowboy Carter, donde la música y la moda está basada en la estética folk.

Pero para poder llevar esta nueva tendencia y no parecer disfrazada, la clave está en elegir un item que sea el protagonista. Podes elegir un look casual con unas texanas, o un sombrero protagonista con un outfit monocromático, o porque no un chaleco de cuero abierto con remera, pantalón recto y zapatillas.