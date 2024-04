Murió Juan Carlos Kusnetzoff, el papá de Andy: la emotiva despedida del periodista

"Este momento es el más oscuro. Me toca despedirte", expresó el conductor en un sentido mensaje en redes sociales.

A sus 87 años, murió el reconocido sexólogo Juan Carlos Kusnetzoff , el padre del periodista Andy Kusnetzoff. Fue justamente su hijo quien confirmó la noticia con un emotivo posteo en sus redes sociales. "Este momento es el más oscuro. Me toca despedirte", expresó.

"Qué distinto es lo racional, el pensar que tenías 87, que pasaste muchas batallas, a lo emocional . Pensar que no te voy a volver a ver es desgarrador. Tu voz es la que escuche toda mi vida. Me inspiraste y me guiaste. Tu afecto y cariño , tu poco materialismo, tu vocación de estudiar y enseñar", comenzó.