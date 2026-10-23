América Latina está acogiendo a Israel

Algunos de los líderes de la región, como Milei, están motivados por fuertes convicciones personales. Pero también hay un cálculo político que los acerca a EEUU.

“Algo extraordinario está sucediendo en América Latina ”, dijo con una sonrisa Benjamín Netanyahu , el primer ministro de Israel , el 14 de octubre. “¡Todo está volviendo! La gran amistad”. Hablaba tras la inauguración de la nueva embajada de Colombia en Jerusalén . Colombia se ha convertido en el cuarto —y hasta ahora el más poblado— país latinoamericano en reconocer a la ciudad santa como capital israelí. Es poco probable que sea el último.

Israel se ha visto cada vez más aislado como consecuencia de la guerra en Gaza . Sin embargo, los líderes conservadores de América Latina —muchos de ellos recién elegidos— están estrechando drásticamente los lazos. El presidente Javier Milei es el más entusiasta. A principios de este año le dijo a The Economist que consideraba a Netanyahu una “superestrella”. Él mismo ha afirmado, curiosamente, ser el “presidente más sionista del mundo”. En abril, Milei anunció los “Acuerdos de Isaac” , un marco vago para una relación más estrecha entre Israel y la región. El próximo mes se inaugurará un nuevo vuelo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv.

Flávio Bolsonaro , el favorito a ganar las elecciones presidenciales de Brasil , ha prometido trasladar la embajada de su país de Tel Aviv a Jerusalén si gana el domingo. Expresó su “apoyo pleno” a los colonos israelíes durante una visita reciente a Cisjordania; tanto él como Milei han rezado frente al Muro de los Lamentos . En agosto, además de trasladar su embajada, Colombia se convirtió en el único país, aparte de Estados Unidos, en manifestar su apoyo a la reivindicación de Israel sobre los Altos del Golán . “Nunca le hemos prestado tanta atención a nuestra relación con Israel”, afirmó Sandra Borda, de la Universidad de los Andes en Bogotá.

Rodrigo Paz en Bolivia, José Antonio Kast en Chile y Nasry Asfura en Honduras han reforzado los lazos diplomáticos que sus predecesores habían degradado en respuesta al derramamiento de sangre en Gaza. Delcy Rodríguez , presidenta interina de Venezuela, ha suavizado la hostilidad de larga data del régimen chavista hacia Israel. Tras los fuertes terremotos ocurridos cerca de Caracas en junio, aceptó la oferta de Israel de enviar equipos de rescate y reanudó las relaciones consulares. “ América Latina se está convirtiendo en un continente azul ”, afirmó Marcos Peckel, de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, en referencia a la bandera azul y blanca de Israel.

Algunos de los líderes de la región están motivados por fuertes convicciones personales . Se sabe que Milei estudia la Torá con un rabino. Cuando The Economist visitó su oficina en agosto, había un texto en hebreo sobre su escritorio. En un discurso ante el parlamento israelí en 2025, prometió “defender la cultura occidental”. Sin embargo, los cálculos políticos también son claramente fundamentales. Acercarse a Israel es una forma en que la nueva derecha de América Latina busca ganarse el favor del Partido Republicano de Estados Unidos y de Donald Trump .

Los costos políticos son relativamente bajos, afirmó Christopher Sabatini, de Chatham House, un centro de estudios con sede en Londres. Una encuesta realizada por Pew, una empresa de sondeos, revela que poco más de la mitad de los argentinos, brasileños, colombianos y peruanos tienen una opinión desfavorable de Israel, una cifra mucho menor que el 69% registrado en Reino Unido y el 78% en España. En la mayor parte de América Latina, las cuestiones relacionadas con Israel y Palestina importan mucho menos a los votantes que la lucha contra la delincuencia y el impulso a la economía.

La región también cuenta con un grupo de votantes en rápido crecimiento que fomenta el apoyo abierto a Israel: los cristianos evangélicos. Muchos creen que el regreso de los judíos a Israel cumple con una profecía bíblica. Los cristianos renacidos han sido eficaces para llevar al poder a líderes de derecha. Antes de las elecciones en Colombia, los votantes evangélicos realizaron vigilias de oración por Abelardo de la Espriella, quien finalmente fue el ganador y que solía ser ateo, pero ahora es un católico ferviente. Los evangélicos también se movilizaron a favor de Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones de Brasil.

Muchos de los líderes de la región llegaron a la presidencia prometiendo adoptar una línea dura contra las bandas de narcotraficantes. Los gobiernos cuentan con las armas y el asesoramiento de Israel para impulsar sus planes. En 2022, Ecuador —que tiene una tasa de homicidios tres veces superior al promedio latinoamericano— anunció que gastaría alrededor de 65 millones de dólares en la compra de vehículos blindados israelíes. La violencia en Ecuador tiene sus raíces en la vecina Colombia, donde De la Espriella ha estado bombardeando recientemente a grupos armados. Pero las fuerzas armadas necesitan la inteligencia y la tecnología de drones de Israel para actuar con eficacia, afirmó el general Alberto José Mejía, quien dirigió las Fuerzas Armadas de Colombia entre 2015 y 2018.

En 2024, Gustavo Petro, presidente en ese momento, rompió relaciones con Israel y detuvo las compras de armas y otros equipos de los que el ejército colombiano había dependido durante mucho tiempo. Las reservas de armas del país se agotaron, dijo Mejía. Los diversos grupos rebeldes de Colombia cuentan ahora con más de 28.000 combatientes, casi el doble de la cifra que había cuando Petro asumió el cargo en 2022. “El complejo de defensa israelí se dará un festín con este gobierno”, afirmó un experto colombiano en inteligencia.

¿Durará este idilio con Israel? Las elecciones intermedias de Estados Unidos, en noviembre, son relevantes. Si los republicanos salen perjudicados, los líderes de América Latina podrían mostrarse un poco menos dispuestos a seguir el ejemplo de Trump. En Chile, una política más amistosa hacia Israel ha provocado una reacción negativa (el país cuenta con una gran comunidad palestina). Los partidarios de las antiguas políticas pro-palestinas de Colombia también están consternados. Las propias elecciones de Israel, el 27 de octubre, añaden incertidumbre. Pero, al menos por ahora, América Latina e Israel disfrutan de su vínculo más estrecho en años.

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