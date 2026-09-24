Javier Milei ratifica su apoyo a Benjamin Netanyahu en un momento de creciente aislamiento internacional del primer ministro

El Presidente se reunirá este jueves a las 17 con el primer ministro de Israel. El encuentro se producirá horas después del discurso de Netanyahu ante la Asamblea General y en medio de una creciente presión internacional sobre su Gobierno.

El presidente Javier Milei se reunirá este jueves a las 17 con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu , en Nueva York, en el cierre de su agenda internacional tras participar de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas. El encuentro volverá a exhibir el respaldo del Gobierno al israelí, en un momento de creciente aislamiento internacional para Netanyahu.

La bilateral se producirá horas después de que Netanyahu se presente ante la Asamblea General de la ONU, donde expondrá la posición de Israel frente a las críticas internacionales por la guerra y la situación en Gaza. El primer ministro llega a Nueva York en un escenario de fuerte presión diplomática y política.

La reunión con Milei adquiere así un peso particular dentro de la agenda del mandatario israelí. Mientras distintos gobiernos incrementaron sus cuestionamientos a la política israelí y al manejo de la guerra, el Presidente argentino mantiene una posición de respaldo explícito a Israel y a Netanyahu.

Ese alineamiento quedó expuesto nuevamente durante el discurso que Milei pronunció el miércoles ante la Asamblea General. El jefe de Estado cuestionó a Naciones Unidas por lo que consideró un tratamiento desigual hacia Israel y sostuvo que el organismo había permitido que se consolidara el terrorismo internacional. También criticó las posiciones adoptadas contra Israel en distintos ámbitos multilaterales.

La posición de Milei se diferencia de la de buena parte de los gobiernos que participan de la Asamblea General. En los últimos días, distintos países reclamaron mayores presiones sobre Israel y defendieron la creación de un Estado palestino. La Unión Europea, por ejemplo, volvió a plantear esta semana que la solución de dos Estados es el camino para alcanzar una salida duradera al conflicto.

Javier Milei calificó a la ONU como "una organización inútil" y remarcó que Malvinas "es una causa nacional"

Javier Milei volvió a colocar la cuestión Malvinas en el centro de su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y afirmó que para la Argentina se trata de una “causa nacional”. El Presidente cuestionó el papel de la ONU frente a la disputa de soberanía y sostuvo que existe una distancia entre las resoluciones del organismo y su aplicación efectiva.

En ese marco, Milei reclamó al Reino Unido que reanude las negociaciones para encontrar una solución a la disputa por las islas y advirtió que la Argentina adoptará medidas frente a las actividades que considere contrarias a su posición. El mandatario hizo especial referencia a la Resolución 3149, que insta a ambos países a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras continúe abierta la controversia.

Javier Milei disertó ante la ONU.

El Presidente también apuntó contra el avance del proyecto petrolero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte, impulsado mediante licencias británicas que el Gobierno argentino considera ilegales e ilegítimas. Milei cuestionó que puedan desarrollarse actividades hidrocarburíferas en una zona cuya soberanía permanece en disputa y sostuvo que la Argentina no esperará pasivamente una respuesta de los organismos internacionales.

Tras el discurso, el Reino Unido rechazó el reclamo argentino, ratificó su posición sobre la soberanía de las islas y defendió la explotación de hidrocarburos. Londres sostuvo que no negociará la soberanía sin el consentimiento de los habitantes de Malvinas, mientras que la Argentina mantiene que se trata de una disputa territorial entre dos Estados y reclama la reanudación de las negociaciones bilaterales.