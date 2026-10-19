Arabia Saudita impone el trabajo remoto en Riad tras los ataques hutíes + Agregar ámbito en









La medida comenzó a regir este lunes en dependencias estatales, mientras la capital saudita continúa bajo amenaza por las ofensivas procedentes de Yemen. El domingo, el complejo Kingdom Centre también pidió a sus empleados que trabajaran desde sus casas hasta nuevo aviso.

Los ataques hutíes alteran la actividad laboral en la capital de Arabia Saudita.

Arabia Saudita dispuso que empleados de organismos públicos de Riad trabajen a distancia durante esta semana, en medio de los reiterados ataques con misiles y drones lanzados por los hutíes desde Yemen. La medida comenzó a regir este lunes y se extendió también a oficinas de empresas privadas, mientras crece la preocupación por la seguridad en la capital.

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La medida alcanza a varias oficinas del Gobierno. Según la agencia AFP, un empleado público recibió el domingo por la noche un mensaje que indicaba que debía trabajar desde su casa de lunes a jueves, aunque sus tareas continuarían con normalidad.

Dos consultores que trabajan para organismos estatales también confirmaron que recibieron la misma indicación. Uno de ellos contó que fue a la oficina como todos los días y se enteró de que debía trabajar de forma remota después de consultar con el responsable del proyecto.

Las restricciones también alcanzaron a edificios y oficinas del sector privado. El domingo, el complejo Kingdom Centre, una torre de 99 pisos ubicada en el centro de Riad que alberga, entre otras instituciones, la oficina regional del Fondo Monetario Internacional (FMI), solicitó a sus ocupantes que trabajaran desde sus casas hasta nuevo aviso.

Además, algunas dependencias públicas instaladas en un rascacielos del distrito de Al Olaya habían sido evacuadas dos semanas antes.

Ataques en Arabia Saudita. @IMER_Noticias Los ataques hutíes y la preocupación internacional La decisión se produce en un contexto de ofensivas casi diarias contra territorio saudita. Los hutíes, un grupo armado de Yemen, lanzaron misiles y drones contra aeropuertos, instalaciones energéticas y objetivos militares. Los ataques recientes también afectaron infraestructuras estratégicas y elevaron la preocupación por la seguridad de los trabajadores y residentes. Ante este escenario, las embajadas de Estados Unidos en distintos países de Medio Oriente pidieron a sus ciudadanos que extremaran las precauciones. En una alerta difundida este lunes, advirtieron sobre un entorno de seguridad complejo y señalaron que los ataques “tienen el potencial de intensificarse rápidamente más allá de esa zona inmediata”.