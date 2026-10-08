Tensión en Medio Oriente: los hutíes atacaron un aeropuerto de Arabia Saudita

Las explosiones se oyeron este jueves en Riad, capital saudí. El conflicto vuelve a generar tensión en los mercados y los precios del petróleo.

Archivo. El conflicto en Medio Oriente vuelve a escalar por fuera de las fronteras de Israel e Irán.

Los hutíes de Yemen, aliados regionales de Irán, intensificaron sus ataques contra Riad , la capital de Arabia Saudita. Este jueves, se escucharon explosiones en las cercanías del aeropuerto internacional de la ciudad, lo que desencadenó en la interrupción de vuelos. Además, el reino confirmó al menos tres muertes en medio de la escalada de los últimos días.

Desde el lado hutí afirmaron haber disparado un misil balístico contra el aeropuerto de Riad y volvieron a amenazar con provocar el cierre total del espacio aéreo de Arabia Saudita. Según aseguraron, el ataque se da en respuesta al apoyo del reino a las fuerzas del gobierno yemení, que sufre una guerra civil que se reavivó en los últimos meses.

Más allá del conflicto regional, la tensión vuelve a impactar de lleno en los mercados internacionales y precios del petróleo que volvieron a dispararse , mientras el conflicto entre EEUU, Israel e Irán amenaza con extenderse a más fronteras.

Los hutíes reivindicaron un ataque contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad y aseguraron que un misil balístico provocó daños, aunque no presentaron pruebas.

El portavoz de la coalición liderada por Arabia Saudita que combate a los rebeldes, el mayor general Turki al-Malki, informó que las fuerzas sauditas interceptaron y destruyeron dos misiles balísticos lanzados hacia Riad y otro dirigido contra Khamis Mushait, en el suroeste del país, cerca de la frontera con Yemen.

La columna de humo sobre el aeropuerto de Riad tras el ataque hutí.

Las autoridades de Defensa Civil sauditas informaron que los restos de una de las interceptaciones provocaron daños en un jardín de infantes y un complejo médico, aunque no informaron víctimas.

No es la primera vez que los hutíes revindican ataques contra aeropuertos, instalaciones militares y centros petroleros de Arabia Saudita. Además, advirtieron a las aerolíneas internacionales “por última vez” sobre las consecuencias de operar en el espacio aéreo saudita, al que calificaron como un teatro para sus operaciones militares.

En la misma declaración, los rebeldes pidieron a la población saudita mantenerse alejada de las instalaciones petroleras, que “representan objetivos para nuestras fuerzas”, mientras avanzan con el bloqueo que impusieron recientemente contra el mayor exportador de petróleo del mundo.

El conflicto se inscribe en la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán que comenzó en febrero de este año, suma presión sobre una región ya atravesada por distintos frentes de combate y amenaza con involucrar a otros países. Arabia Saudita busca apoyo de sus aliados, entre ellos Turquía y Pakistán, mientras Siria evalúa incluso la posibilidad de desplegar tropas.

El reino intenta revertir los avances hutíes en el suroeste de Yemen, junto a la entrada sur del mar Rojo, y las gestiones para conseguir respaldo externo cobraron mayor urgencia después de que las autoridades sauditas anunciaran el miércoles que tres personas murieron esta semana en ataques contra los aeropuertos de Riad y Abha.

Aeropuerto en la mira

El Aeropuerto Internacional Rey Khalid “cerró de nuevo”, según informó el monitor Flightradar24 el jueves en X, poco después de que se registraran las explosiones.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron una columna de humo que salía de un avión estacionado en el aeropuerto de Riad, según un testigo y tres personas familiarizadas con el episodio. La aeronave se encontraba aparentemente vacía. Las autoridades sauditas no habían confirmado oficialmente el incidente de inmediato.

Tras los incidentes, la embajada de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos mantenerse atentos ante posibles cierres del espacio aéreo y ordenó a sus empleados no acercarse a menos de 32 kilómetros de la frontera con Yemen.

El miércoles, funcionarios sauditas habían confirmado que los ataques contra los aeropuertos de Riad y Abha reivindicados por los hutíes habían dejado tres muertos. Son las primeras víctimas fatales desde que Arabia Saudita y fuerzas yemeníes aliadas lanzaron una ofensiva terrestre y aérea de gran escala contra los rebeldes.

La operación busca recuperar el territorio que los hutíes tomaron hace un mes a lo largo de la costa occidental de Yemen sobre el mar Rojo y en el estrecho de Bab el-Mandeb.

La presencia rebelde en Bab el-Mandeb representa una amenaza para una de las principales alternativas del transporte marítimo al estrecho de Ormuz, donde el tráfico ya se redujo como consecuencia de los ataques iraníes contra barcos.

En busca de aliados

Riad firmó recientemente el Pacto de La Meca con Turquía y Pakistán, mediante el cual los tres países se comprometen a “defenderse mutuamente”, aunque el acuerdo todavía no fue ratificado por Ankara.

Turquía, miembro de la OTAN, informó el miércoles que enviaría al reino principalmente apoyo defensivo y técnico para colaborar en la lucha contra los hutíes.

Ankara mantiene además una relación cercana con el gobierno sirio y respaldó a sus fuerzas cuando todavía combatían como rebeldes contra el régimen de Bashar al-Assad. En 2020, Turquía había enviado a algunos sirios a combatir en la guerra civil de Libia.

Pakistán, por su parte, envió por vía aérea equipamiento militar a Adén, en el sur de Yemen, para colaborar en la ofensiva contra los hutíes, según fuentes pakistaníes. Además, desplegó tropas en Arabia Saudita para contribuir a la defensa de sus fronteras.