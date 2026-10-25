Votó Lula da Silva en San Pablo: "El pueblo no va a permitir que un miliciano maneje el Planalto"

El mandatario del Partido de los Trabajadores busca revertir el resultado de la primera vuelta frente a Flávio Bolsonaro. Luego de emitir su sufragio en San Pablo, agradeció a Dios y destacó el apoyo de la ciudadanía.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, votó este domingo en San Pablo , en el marco del balotaje presidencial frente al senador Flávio Bolsonaro . El mandatario busca revertir el resultado de la primera vuelta, en la que su rival, del Partido Liberal (PL), obtuvo más votos y quedó mejor posicionado para la definición electoral.

Tras emitir su sufragio, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) habló ante la prensa y agradeció por la jornada electoral. “Primero le quiero agradecer a Dios por estar viviendo este momento. El pueblo siempre fue muy generoso conmigo” , expresó. Además, destacó que “el pueblo salió a las calles a defender sus logros” .

Más de 158 millones de brasileños están habilitados para votar este domingo en la segunda vuelta presidencial, después de una campaña marcada por acusaciones cruzadas y propuestas contrapuestas sobre el rumbo del país. La jornada comenzó a las 8, hora de Brasilia, y se extenderá hasta las 17. Los primeros resultados oficiales se esperan después del cierre de las urnas.

Los candidatos llegan al balotaje con una diferencia estrecha. En la primera vuelta del 4 de octubre, Lula obtuvo el 45,16% de los votos válidos, frente al 47,03% de Flávio Bolsonaro . La definición también depende del comportamiento de los electores que no respaldaron a ninguno de los dos finalistas en la primera ronda.

El presidente, de 80 años, busca conseguir un cuarto mandato no consecutivo y convertirse en el primer candidato en ganar una segunda vuelta después de haber quedado en segundo lugar en la primera ronda desde el retorno de las elecciones presidenciales directas en 1989.

Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, propone endurecer las políticas de seguridad y combatir la corrupción. La votación definirá quién conducirá el Poder Ejecutivo brasileño durante los próximos cuatro años.

Lula busca revertir el resultado de la primera vuelta frente a Bolsonaro. Captura de Pantalla

Qué dicen las últimas encuestas

La última encuesta de CNT/MDA, publicada este sábado, mostró una disputa prácticamente igualada entre los dos candidatos. El senador del Partido Liberal registró el 50,7% de los votos válidos, frente al 49,3% de Lula, una diferencia de 1,4 puntos porcentuales.

El relevamiento se realizó entre el 21 y el 23 de octubre, sobre una muestra de 2.032 votantes de todo Brasil. Con un margen de error de 2,2 puntos porcentuales, los resultados configuran un empate técnico y no permiten establecer una ventaja estadísticamente concluyente para ninguno de los candidatos.

La medición se conoció después de una primera vuelta en la que Flávio Bolsonaro obtuvo una diferencia inferior a dos puntos porcentuales sobre el actual mandatario. En ese contexto, la participación electoral y la decisión de quienes todavía no tenían definido su voto quedaron entre los factores relevantes para la definición.

Luiz Inácio Lula da Silva

De los sindicatos a la búsqueda de un cuarto mandato

La trayectoria política de Lula comenzó lejos del poder. Nació en 1945 en Pernambuco, en el noreste brasileño, en una familia de bajos recursos. Durante su infancia se trasladó a San Pablo, donde trabajó desde joven y comenzó su actividad sindical en el sector metalúrgico.

Durante la dictadura militar, ganó notoriedad como dirigente gremial al encabezar huelgas obreras. Esa trayectoria lo llevó a convertirse en uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores, una fuerza que tuvo un papel central en la política brasileña desde el retorno de la democracia.

Lula llegó por primera vez a la Presidencia en 2003, después de tres derrotas electorales. Gobernó durante dos mandatos consecutivos, entre 2003 y 2010, y dejó el cargo con reconocimiento entre sectores beneficiados por sus políticas sociales. Sin embargo, su carrera quedó marcada posteriormente por causas judiciales vinculadas a la corrupción. En 2018 fue encarcelado, aunque las condenas que pesaban sobre él fueron anuladas y recuperó sus derechos políticos.

En 2022 regresó al Palacio del Planalto tras derrotar por un margen estrecho a Jair Bolsonaro. Ahora, cuatro años después, vuelve a disputar la continuidad de su proyecto político frente al hijo de su antiguo rival.

El resultado del balotaje definirá si Lula continúa al frente de Brasil o si Flávio Bolsonaro logra llevar nuevamente a su espacio político a la Presidencia.