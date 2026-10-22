Balotaje Lula da Silva vs Flávio Bolsonaro 2026: qué dicen las últimas encuestas antes de las elecciones del domingo 25 de octubre

Los diferentes sondeos presentan unos comicios reñidos, en zona de "empate técnico". El viernes, ambos candidatos se verán las caras en el último debate presidencial antes de la votación del domingo 25 de octubre.

La disputa por la presidencia de Brasil entra en sus últimos días con una diferencia mínima entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro . Los últimos sondeos de distintas consultoras muestran una elección ajustada , con resultados que varían según la metodología de cada estudio y diferencias dentro o cerca de los márgenes de error, lo que presenta un escenario de virtual empate técnico .

En la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, el senador del Partido Liberal (PL) obtuvo el 47,03% de los votos, frente al 45,16% del actual mandatario , una diferencia de casi dos puntos porcentuales. El próximo domingo 25 de octubre ambos candidatos se verán las caras en el balotaje.

La encuesta más reciente de Quaest ubica al senador opositor con el 45% de la intención de voto, frente al 44% del actual mandatario . La distancia de un punto porcentual está dentro del margen de error de dos puntos y refleja una reducción de la ventaja que Bolsonaro había conseguido después de la primera vuelta.

Uno de los datos que sobresalen en el estudio es el crecimiento de los indecisos en algunos segmentos del electorado. Entre los votantes independientes, la proporción pasó del 13% al 31%, mientras que entre las mujeres aumentó del 8% al 17%.

La disputa también se trasladó al ámbito digital . El índice de popularidad en internet elaborado por Quaest mostró que Lula superó a Flávio Bolsonaro, quien había liderado esa medición durante la primera vuelta.

Según los datos de la consultora, el indicador del presidente subió de 70,7 a 82,6 puntos entre el inicio y la mitad de octubre. En el mismo período, el senador pasó de 80 a 76,4 puntos.

El índice se construye a partir del análisis de 175 variables vinculadas con Facebook, Instagram, X, TikTok y YouTube, además de Google y Wikipedia. Entre los aspectos considerados figuran la visibilidad de los candidatos, las interacciones con sus publicaciones, la circulación de sus contenidos y el interés que generan en las búsquedas de internet.

Otra encuesta de Quaest, publicada el miércoles, registró una caída en el nivel de rechazo a Lula y una variación menor en el caso de Flávio Bolsonaro. El porcentaje de votantes que afirma que no votaría por el presidente bajó del 53% al 47% en una semana. En tanto, el rechazo al senador pasó del 54% al 52%.

La comparación con el sondeo del 14 de octubre muestra que el rechazo a Lula se redujo seis puntos, mientras que el de Flávio retrocedió dos. Desde el 21 de septiembre, la desaprobación electoral del mandatario cayó del 55% al 47%, mientras que la del senador descendió del 56% al 52%.

El rechazo a Lula es más elevado en el Sur de Brasil, donde el 59% afirma conocerlo pero no votaría por él. También alcanza el 53% entre los hombres, el 54% entre quienes tienen estudios secundarios, el 53% entre los votantes de mayores ingresos, el 60% entre los evangélicos y el 53% entre los electores blancos.

En el caso de Flávio Bolsonaro, el rechazo es mayor en el Noreste, con el 65%. También llega al 57% entre las mujeres, al 56% entre los mayores de 60 años, al 59% entre quienes tienen educación primaria, al 60% entre las personas que ganan hasta dos salarios mínimos, al 58% entre los católicos, al 66% entre las personas negras y al 68% entre los beneficiarios de Bolsa Família.

Por su parte, Datafolha - una de las consultoras más seguidas en este proceso electoral - difundirá este jueves por la noche su penúltima encuesta sobre la intención de voto, en la antesala de la segunda vuelta entre Lula y Flávio Bolsonaro.

El relevamiento contempla 2.520 entrevistas presenciales realizadas entre el martes y el jueves. El estudio fue encargado por TV Globo y Folha de S. Paulo, tiene un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

Se trata de la primera medición del instituto para el balotaje posterior al debate entre ambos candidatos, transmitido el domingo por TV Band. El encuentro estuvo marcado por los ataques cruzados y fue el primero que enfrentó a los dos postulantes durante este ciclo electoral.

En la encuesta anterior, publicada el 15 de octubre, Flávio Bolsonaro registró el 47% de la intención de voto, frente al 45% de Lula. La diferencia de dos puntos configuraba un empate técnico, dado el margen de error del estudio.

Al observar los votos válidos, que excluyen los sufragios en blanco, nulos e indecisos, el senador alcanzaba el 51% y el presidente, el 49%. En comparación con el sondeo del 8 de octubre, la brecha se había reducido de cuatro a dos puntos: en aquella medición, Flávio registraba el 49% y Lula, el 45%.

El estudio del 15 de octubre también midió el rechazo de los candidatos. Lula registró un 46%, mientras que Flávio obtuvo un 44%, una diferencia que también reflejaba la cercanía entre ambos en ese indicador.

Por su parte, un sondeo de Nexus encargado por el banco BTG Pactual, le asignó a Flávio Bolsonaro el 46,5% de la intención de voto y a Lula el 45,9%. La diferencia de 0,6 puntos porcentuales es menor que la registrada en el estudio anterior, publicado el 13 de octubre, cuando el senador alcanzaba el 47,9% y el presidente, el 45,1%.

Al considerar únicamente los votos válidos —sin sufragios en blanco ni indecisos—, Flávio obtiene el 50,3% y Lula, el 49,7%. La encuesta se realizó entre el 16 y el 18 de octubre sobre una muestra de 2.002 personas y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.

Por último, la encuesta de AtlasIntel/Bloomberg ubica a Flávio Bolsonaro con el 49,8% de las preferencias y a Lula con el 47,6%. En esa medición, la diferencia entre ambos es de 2,2 puntos porcentuales.