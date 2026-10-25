Votó Flávio Bolsonaro en Río de Janeiro: "Llegó el momento de cambiar"

El candidato del Partido Liberal llamó a cambiar el rumbo del país y advirtió sobre el temor de la población a no poder pagar las cuentas. Se enfrenta a Luiz Inácio Lula da Silva.

Flávio Bolsonaro emitió su voto en Río de Janeiro acompañado por su esposa, en una jornada clave para definir la Presidencia de Brasil.

El senador Flávio Bolsonaro, candidato presidencial por el Partido Liberal (PL), emitió su voto este domingo en Río de Janeiro, acompañado por su esposa, en el balotaje que definirá al próximo presidente de Brasil. El dirigente de 45 años se enfrenta al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, en una elección marcada por la polarización política y la expectativa por el resultado.

Tras sufragar, el candidato llamó a los brasileños a participar de la jornada electoral y planteó la necesidad de modificar el rumbo del país: “Llegó el momento de cambiar” . En esa línea, cuestionó la continuidad del escenario político actual y afirmó: “No hay que seguir insistiendo con esto”.

Durante sus declaraciones, Flávio también hizo referencia a las dificultades económicas y a la preocupación de los ciudadanos por llegar a fin de mes: “La gente anda con miedo en la calle, el miedo de no poder pagar las cuentas” . Por último, instó a la población a concurrir a las urnas independientemente de las condiciones climáticas: “Llueva o haya sol salgan de su casa para votar”.

En la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, Flávio Bolsonaro quedó en el primer lugar con el 47,03% de los votos válidos, mientras que Lula obtuvo el 45,16%. La diferencia entre ambos no alcanzó para definir la elección, por lo que los brasileños regresan a las urnas para elegir entre los dos candidatos.

La jornada electoral moviliza a cerca de 158 millones de ciudadanos habilitados para votar. Además de la disputa presidencial, seis estados y el Distrito Federal también celebran balotajes para definir sus gobiernos regionales. El resultado de la elección nacional determinará quién conducirá el país durante los próximos cuatro años, en medio de una contienda que concentra la atención de la región.

Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva se enfrentan en el balotaje presidencial, tras una primera vuelta con una diferencia menor a dos puntos porcentuales.

La votación se desarrolla entre las 8 y las 17, según el horario de Brasilia. Una vez cerrados los centros electorales, comenzará el recuento de los votos, que permitirá conocer si Flávio Bolsonaro logra imponerse o si Lula consigue la reelección.

Qué dicen las últimas encuestas

La última encuesta de CNT/MDA, publicada el sábado previo al balotaje, mostró una disputa prácticamente igualada entre Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva. El senador del Partido Liberal (PL) registró el 50,7% de los votos válidos, frente al 49,3% del actual mandatario, una diferencia de apenas 1,4 puntos porcentuales.

El relevamiento se realizó entre el 21 y el 23 de octubre, sobre una muestra de 2.032 votantes de todo Brasil. Con un margen de error de 2,2 puntos porcentuales, los resultados configuran un empate técnico, por lo que no permiten establecer una ventaja estadísticamente concluyente para ninguno de los candidatos. El escenario anticipa una definición ajustada en las urnas.

La última encuesta de CNT/MDA mostró una disputa ajustada entre ambos candidatos, con una diferencia de apenas 1,4 puntos en los votos válidos.

La encuesta se conoce después de una primera vuelta en la que Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% de Lula. La diferencia de menos de dos puntos porcentuales dejó la elección abierta y obligó a ambos candidatos a disputar una segunda vuelta. Con los sondeos mostrando una competencia voto a voto, el resultado final dependerá de la decisión de los electores que todavía no tienen definido su apoyo y de la participación en la jornada electoral.

Flávio Bolsonaro, el heredero político que busca llegar al poder

Flávio Bolsonaro es el mayor de los cinco hijos del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y la principal apuesta de la derecha para recuperar la Presidencia. Abogado de profesión, comenzó su carrera política a los 21 años como diputado estatal en Río de Janeiro y llegó al Senado a los 37. Su candidatura representa la continuidad del bolsonarismo, aunque también enfrenta el desafío de construir una identidad propia frente al peso político de su padre.

A diferencia de Jair Bolsonaro, conocido por su estilo confrontativo, el senador suele mostrar un perfil más moderado y busca ampliar su respaldo más allá del núcleo duro de seguidores de su familia. Sin embargo, mantiene una estrecha identificación con el expresidente, a quien definió como su "brújula". En una comparación con el fútbol, Flávio reconoció la dificultad de desarrollar una trayectoria propia frente a una figura de semejante dimensión: "Es difícil comparar al hijo de Pelé con Pelé".

Jair Bolsonaro y su hijo Flávio, durante una etapa de la trayectoria política del clan familiar en Brasil. C5N

Su candidatura también quedó atravesada por una investigación judicial vinculada con el financiamiento de Dark Horse, una película biográfica sobre su padre. La causa examina posibles irregularidades en el origen y el destino de los fondos destinados a la producción, con sospechas que incluyen lavado de dinero y otros delitos. Se trata de hechos bajo investigación, sin que ello implique una condena contra el senador.

En el plano internacional, Flávio recibió el respaldo del presidente argentino Javier Milei, con quien comparte afinidades ideológicas. También expresó su intención de fortalecer la relación bilateral si llega al Palacio del Planalto. Su desafío electoral consiste en conservar el apoyo de los votantes bolsonaristas y, al mismo tiempo, convencer a sectores que buscan una alternativa a Lula da Silva sin quedar limitados al legado político de su padre.