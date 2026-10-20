Brasil le respondió a Javier Milei y lo acusó de interferir en las elecciones con "ofensas" y "mentiras"

La Cancillería brasileña cuestionó los ataques del Presidente contra Lula da Silva y sus sospechas sobre el sistema electoral, a cinco días del balotaje frente a Flávio Bolsonaro.

le respondióEl Gobierno de Brasil acusó al presidente Javier Milei de intentar interferir en el proceso electoral del país vecino, luego de sus nuevas críticas a Luiz Inácio Lula da Silva y de sus declaraciones sobre un posible fraude en el balotaje del próximo domingo. La Cancillería brasileña calificó sus expresiones como una “inaceptable tentativa de injerencia externa” y defendió la transparencia del sistema de votación.

El conflicto se desató después de que Milei publicara un mensaje en la red social X en el que acusó a Lula de recurrir a una supuesta campaña sucia y deslizó la posibilidad de que intentara alterar el resultado de los comicios. “Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección. Zurdo ladrón ”, escribió el mandatario argentino, en respaldo a Flávio Bolsonaro, el candidato de la derecha que enfrentará al actual presidente brasileño.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil sostuvo que los ataques del jefe de Estado argentino también apuntaron contra el Poder Judicial y el sistema electrónico de votación.

En ese sentido, el comunicado difundido por la cartera que conduce Mauro Vieira afirmó que Milei “reitera mentiras difundidas por quienes perdieron las elecciones y protagonizaron el fallido golpe militar de hace cuatro años” .

“La decisión sobre el futuro de Brasi l corresponde exclusivamente al pueblo brasileño, que se expresará libremente en las urnas, sin ningún tipo de injerencia externa, el domingo 25”, concluyó el mensaje.

Javier Milei acusó a Lula de posible fraude y respaldó a Flávio Bolsonaro

La reacción de Brasil se produjo a cinco días de la segunda vuelta presidencial, luego de que Milei cuestionara a Lula por sus declaraciones sobre las tareas domésticas y lo acusara de impulsar una campaña sucia. El Presidente argentino también escribió que esperaba que su adversario no intentara “robarse la elección”, sin presentar pruebas que respaldaran esa sospecha.

El mensaje incluyó descalificaciones personales contra el mandatario brasileño. “LOS PROGRES MACHIRULOS… Después andan acusan de misóginos a todos sus oponentes… se les está cayendo la careta a estos delincuentes…”, publicó Milei en X, antes de cerrar con la frase “zurdo ladrón”.

LOS PROGRES MACHIRULOS...

Después andan acusan de misóginos a todos sus oponentes... se les está cayendo la careta a estos delincuentes...

Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección... zurdo ladrón.

VLLC! https://t.co/DdeaMv3mxb — Javier Milei (@JMilei) October 20, 2026

El Presidente argentino respalda abiertamente a Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien competirá contra Lula en el balotaje del domingo 25 de octubre. En la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, el candidato del Partido Liberal obtuvo el 47,03% de los votos, frente al 45,16% del actual mandatario.

La nueva confrontación profundiza las tensiones entre Milei y Lula, que mantienen diferencias políticas desde el inicio de sus respectivos mandatos. En julio, el Presidente argentino había llamado “presidiario” y “ladrón” a su par brasileño, en un episodio que derivó en medidas diplomáticas por parte de Brasil. La disputa se desarrolla, además, entre los dos principales socios comerciales del Mercosur.