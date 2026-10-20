Javier Milei llegó a Madrid para respaldar a la derecha española, pero su agenda está en duda

Isabel Díaz Ayuso dijo que el encuentro todavía no estaba cerrado y el líder de Vox, Santiago Abascal, seguirá con sus actos de campaña. El Presidente volvió a cargar contra Lula da Silva y agitó la posibilidad de un fraude electoral en Brasil.

Javier Milei llegó a Madrid con un objetivo político que excede la agenda económica y académica de su visita ( sexta a España ). En Balcarce 50 imaginaban el viaje como una oportunidad para reforzar los vínculos con la derecha española, en la antesala de las elecciones generales anticipadas previstas para el 29 de noviembre. Sin embargo, a medida que se acerca el momento de sus reuniones, algunos de los encuentros que el Gobierno daba por confirmados quedaron sujetos a revisión.

La primera señal llegó desde el entorno de Isabel Díaz Ayuso . La presidenta de la Comunidad de Madrid todavía no confirmó una reunión con el mandatario. “No lo tenemos cerrado en agenda” , transmitió uno de sus asesores, según publicó el diario El País. La definición contrasta con la información que difundieron desde Casa Rosada, donde el encuentro figuraba entre las actividades previstas para el miércoles.

La situación también presenta diferencias respecto de las expectativas iniciales sobre Santiago Abascal. El presidente de Vox no participará del encuentro previsto en la Fundación Disenso porque continuará con su agenda de campaña electoral, que lo llevará este miércoles a La Coruña y Avilés. Según informó el partido, Abascal mantuvo una conversación telefónica con Milei antes de su viaje y le comunicó que no podría acompañarlo en Madrid.

En su lugar, el Presidente se reunirá con Ignacio Garriga , secretario general de Vox, y Jorge Martín Frías, director de la Fundación Disenso. El encuentro permitirá mantener el vínculo con el espacio de Abascal, aunque sin la presencia de su principal referente. La ausencia adquiere relevancia en una visita que había sido presentada como parte de la estrategia internacional de Milei para respaldar a dirigentes afines y ampliar la influencia de las ideas libertarias en Europa.

La incógnita sobre Díaz Ayuso tiene otra dimensión. La relación entre ambos dirigentes es estrecha y ya compartieron encuentros institucionales en Madrid y Buenos Aires. En junio de 2024, la dirigente del PP le entregó al Presidente argentino la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el contexto electoral español introduce cautela en el vínculo, a semanas de los comicios y una discusión política centrada, entre otros temas, en el sistema de pensiones.

El mal timing de javier Milei para su viaje a Madrid

La situación también se produce mientras el PP y Vox discuten sus posiciones sobre el sistema previsional español. Aunque el espacio de Ayuso mantiene afinidad política con el Gobierno, el calendario electoral impone sus propias prioridades y condiciona la exposición pública con Milei, que hizo del "plan Motosierra" el principal lema de su gestión.

Milei sostiene una relación de abierta confrontación política con Pedro Sánchez y busca consolidar una red internacional de dirigentes que comparten su agenda económica y cultural. En ese esquema, Vox ocupa un lugar central, aunque el Gobierno también observa con interés las posibilidades electorales del Partido Popular.

Javier Milei junto a Santiago Abascal. Presidencia

La agenda oficial de Milei incluye además su participación en el foro Nueva Economía, un encuentro con el economista Jesús Huerta de Soto en la Universidad Rey Juan Carlos y una actividad en la Fundación Disenso. El mandatario también tiene prevista una entrevista con el periodista Fernando González, de El Observador. La comitiva está integrada por el canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial Adrián Ravier, y tiene previsto regresar a la Argentina el jueves por la mañana, que coincide con el natalicio del Presidente.

La visita se produce en una Europa atravesada por protestas sociales y tensiones en torno del costo de vida, las condiciones laborales y las políticas de ajuste. El malestar se expresó en las calles durante el último fin de semana, con movilizaciones en Francia, Bélgica, Italia y Portugal.

Aunque las movilizaciones responden a conflictos nacionales y no conforman un movimiento coordinado, comparten una preocupación por la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades cotidianas. Ese escenario suma una tensión al desembarco de Milei, que busca proyectar en Europa un programa basado en el ajuste del gasto público y la reducción del Estado.

Javier Milei advirtió por un posible fraude en el balotaje de Brasil

En paralelo, Milei volvió a intervenir en la disputa política brasileña. Antes de viajar a España, el Presidente publicó un mensaje en X en el que acusó a Luiz Inácio Lula da Silva de impulsar una campaña sucia y deslizó que podría intentar robarse la elección en el balotaje del próximo domingo 25 de octubre. “Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección”, escribió, sin aportar pruebas que respaldaran la sospecha. El mensaje terminó con un insulto dirigido al mandatario brasileño y reafirmó su apoyo a Flávio Bolsonaro.

LOS PROGRES MACHIRULOS...

Después andan acusan de misóginos a todos sus oponentes... se les está cayendo la careta a estos delincuentes...

Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección... zurdo ladrón.

VLLC! https://t.co/DdeaMv3mxb — Javier Milei (@JMilei) October 20, 2026

La intervención en Brasil forma parte de una estrategia de alineamiento internacional que Milei busca extender. El Presidente respaldó a Donald Trump en Estados Unidos y a Flávio Bolsonaro en la contienda brasileña, al tiempo que intenta fortalecer los vínculos con referentes latinoamericanos y europeos del mismo tinte político.